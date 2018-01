Lamenta Sanders comercial inmigratorio de Trump

Bernie Sanders condenó un anuncio que el equipo de reelección del presidente Trump subió recientemente a internet, en donde se califica a los demócratas de “cómplices en todos los asesinatos cometidos por los inmigrantes ilegales”, escribió CNN.“Es realmente increíble y muy triste para nuestro país que en Estados Unidos tengamos un presidente que diga tantas tonterías y haga tantas declaraciones atroces”, dijo el domingo por la mañana el independiente por Vermont, en el programa “State of the Union” de CNN.El comercial se difundió horas después de iniciado el cese de actividades gubernamentales. El principal punto de desacuerdo entre los partidos políticos que condujo a la parálisis fueron las políticas inmigratorias —incluyendo los fondos para el muro fronterizo propuesto y el futuro del programa de Acción Diferida para Personas Llegadas durante la Infancia, que ha protegido de la deportación a los inmigrantes indocumentados que fueron traídos de niños a Estados Unidos.“Ellos necesitan una vía hacia la ciudadanía”, dijo Sanders, refiriéndose a los beneficiarios del DACA, conocidos como ‘dreamers’. “Luego vemos a un presidente poner algo como eso al aire, tratando de dividirnos, tratando de fomentar el odio. Es algo muy triste”.El senador demócrata Dick Durbin dijo en “This Week” de la televisora ABC que la retórica empleada en el anuncio de Trump “no funciona”, mencionando los fallidos comerciales de la campaña por la gubernatura del republicano Ed Gillispie, en los cuales se ataca al ahora gobernador estatal de Virginia Ralph Northam por votar “a favor de las ciudades santuario que permiten regresar a la calle a los inmigrantes ilegales peligrosos” y vincular su voto con el ascenso de la violenta Mara Salvatrucha.“No funciona”, dijo Durbin. “El pueblo estadounidense no va a aceptar la premisa de que los inmigrantes inmigrantes son delincuentes y que debemos deportar a los dreamers”.Cuando fue interrogado sobre el anuncio durante entrevista en “Face the Nation” de CBS, el vocero del Congreso Paul Ryan dijo, “acabo de verlo. No sé si sea necesariamente productivo”.Pero Ryan añadió que los demócratas “son cómplices por no hacer las cosas” y sostuvo que el partido “echó a perder las negociaciones”.

