Sugiere Trump 'opción nuclear' en el Senado

Hoy el presidente Trump presionó al Congreso para poner fin al cese de actividades gubernamentales que entró en su segundo día, arremetiendo contra los demócratas y exhortando a los republicanos a modificar las reglas del Senado en caso de no resolverse el estancamiento, publicó The Washington Post.“Si el punto muerto continúa”, escribió vía Twitter, los republicanos deben recurrir a la “Opción Nuclear” a fin de rediseñar las reglas del Senado e intentar aprobar con mayoría sencilla una iniciativa presupuestal a largo plazo.La declaración presidencial se dio en medio de la incertidumbre sobre la posibilidad de que demócratas y republicanos logren romper el estancamiento y reanudar el financiamiento federal. Los legisladores se disponían a iniciar otra tensa jornada, faltando menos de 24 horas para el comienzo de la semana laboral de numerosos empleados federales.Trump felicitó a los republicanos por “luchar por nuestras fuerzas militares y seguridad en la frontera”, asegurando asimismo que los demócratas “sólo quieren que los inmigrantes ilegales entren en tropel sin control”.Anteriormente Trump se había manifestado a favor de cambiar la regla del Senado que requiere 60 votos para aprobar la mayor parte de las iniciativas de ley. El domingo, la medida volvió a toparse con la oposición del líder mayoritario del Senado, el republicano Mitch McConnell.“La Conferencia Republicana del Senado se opone a modificar el mínimo de votos necesarios para concluir un debate”, dijo el vocero de McConnell Don Stewart.El Senado sesionará a la 1 pm. McConnell ha prometido presentar la mañana del lunes, o antes, un nuevo plan presupuestal que brinde hasta el 8 de febrero fondos al Gobierno.Pero en dicha iniciativa no se incluye ninguna solución para los “dreamers”, los inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran menores de edad, lo cual despierta dudas de que el plan consiga votos suficientes para su aprobación.En programas informativos dominicales matutinos, demócratas y republicanos se echaron unos a otros la culpa por la parálisis gubernamental y evadieron las acusaciones de hipocresía en vista de comentarios previos en torno a suspender las actividades del Gobierno.

