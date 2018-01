Washington— Esta es una marca que nadie desea: Donald Trump concluye su primer año como presidente con los índices de aprobación más bajos jamás registrados en el primer año en la Casa Blanca.Así lo indica la encuestadora Gallup, según la cual Trump registró una aprobación promedio del 39%. El presidente más impopular después del primer año hasta ahora había sido Bill Clinton, cuyo promedio del primer año fue diez puntos más alto, del 49%.Recientes consultas indican que los estadounidenses consideran a Trump una figura que genera divisiones e incluso cuestionan sus aptitudes para gobernar.Uno de los pocos sectores que maneja bien, de acuerdo con las encuestas, es el de la economía, aun cuando los índices en ese terreno no son tan altos como sería de esperarse con una economía relativamente fuerte como la estadounidense.Lo que dicen las encuestas acerca de la visión que tienen los estadounidenses de su presidente después de un año de gestión.El actual índice de aprobación en las encuestas semanales de Gallup es comparable al índice promedio, de 38%. Un 57% dice que desaprueba la gestión.No hay precedentes de índices tan bajos por un período tan sostenido tan temprano en la gestión de un presidente. La ciudadanía generalmente le da al nuevo presidente el beneficio de la duda. Pero en el arranque de su presidencia los índices de aprobación no pasaron del 45%.Desde entonces, Trump ha estado por debajo de los 40 puntos porcentuales más tiempo que ningún otro presidente en su primer año.Los presidentes se han recuperado de períodos de alta impopularidad en el pasado. La popularidad de Clinton fue de apenas el 37% en junio de 1993, pero pronto recuperó terreno y terminó siendo reelegido.La marca semanal más baja de Trump que registró Gallup fue del 35%. Varios otros presidentes tuvieron registros inferiores. Truman, Richard Nixon y Jimmy Carter alguna vez estuvieron por debajo del 30%.No hay muchas notas positivas en el primer año de Trump, pero hay algunas. Por ejemplo, la mayor parte de los republicanos lo siguen apoyando. El 83% de los votantes que se identificaron como republicanos tienen una imagen positiva, según una reciente consulta de Quinnipiac.La misma consulta señala que el grueso de los votantes considera a Trump una persona inteligente y fuerte.Los índices de aprobación de su manejo de la economía fueron más altos que los de su gestión en general.En diciembre, una encuesta de la Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research indicó que el índice de aprobación del manejo de la economía era ocho puntos más alto que el de su gestión en general, pero de todos modos era un modesto 40%.

