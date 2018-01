Washington— El gobierno federal cerró ayer a medianoche, deteniendo todas las operaciones menos esenciales y empañando el primer aniversario de la toma de posesión del presidente Donald Trump en una llamativa demostración de la disfunción de Washington.Las negociaciones de último minuto se derrumbaron cuando los senadores demócratas bloquearon una extensión provisional de cuatro semanas en una votación a altas horas de la noche, causando el cuarto cierre del gobierno en un cuarto de siglo. Detrás de escena, sin embargo, los principales republicanos y demócratas ya estaban avanzando hacia el siguiente paso, tratando de llegar a un acuerdo para evitar un largo cierre.Dado que el cierre comenzó al comienzo de un fin de semana, muchos de los efectos inmediatos se silenciarán para la mayoría de los estadounidenses.Pero cualquier daño podría desarrollarse rápidamente si el cierre es prolongado. Y no deja de ser embarazoso para el presidente y de riesgo político para ambas partes, ya que apuestan a que los votantes castigarán al otro en las urnas en noviembre.Después de horas de reuniones a puertas cerradas y llamadas telefónicas, el Senado programó su voto a altas horas de la noche sobre un plan aprobado por la Cámara.Ganó 50 votos para avanzar a 48 en contra, pero se necesitaron 60 para romper una obstrucción obsesiva Democrática. Un puñado de demócratas del estado rojo cruzaron el pasillo para apoyar la medida, en lugar de tomar una votación políticamente arriesgada. Cuatro republicanos votaron en oposición.En una movida inusual, el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell permitió que la votación nominal excediera los 90 minutos –en lugar de los 20 habituales aproximadamente– y se extendiera pasada la medianoche, aparentemente acomodando las numerosas discusiones entre los líderes y otros legisladores. Sin embargo, a medida que pasaba la medianoche y el calendario cambiaba, no había una salida obvia al estancamiento político. Cada parte expresó su determinación en su posición y la confianza de que la otra sufriría la ira de los votantes.El presidente observó los resultados de la residencia de la Casa Blanca, marcando aliados y afirmando su creencia de que los demócratas tendrían la culpa por el cierre, dijo una persona familiarizada con sus conversaciones, pero no autorizada a discutirlas públicamente.Previsiblemente, ambas partes se movieron rápidamente para culparse entre sí.Los demócratas culparon a los republicanos, que controlan las dos cámaras del Congreso y la Casa Blanca, y han luchado por construir un consenso interno. Los republicanos declararon a los Demócratas responsables, después de que se negaron a proporcionar los votos necesarios para superar una obstrucción en el Senado por su deseo de forzar la aprobación de la legislación para proteger a unos 700,000 inmigrantes más jóvenes de la deportación.Los republicanos calificaron el enfrentamiento como un “cierre de Schumer” y argumentaron que los demócratas estaban perjudicando a sus compatriotas estadounidenses para proteger a los “inmigrantes ilegales”.“Él ha sido el culpable de que no haya acuerdo; no su partido", señaló el líder demócrata, Chuck Schumer al salir de la última reunión que sostuvo con Trump.Las negociaciones se reemprenderán hoy.El líder republicano en el Senado, John Cornyn, de Texas, indicó que Trump le dijo a Schumer que resolviera el asunto con McConnell y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.El titular de la cámara Paul Ryan inmediatamente convocó a una rueda de prensa en la que trató de achacarle la culpa al líder de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.Una votación de los demócratas sobre la táctica dilatoria conocida como “filibuster” se esperaba antes del plazo fijado, de la medianoche de ayer. Schumer intentó hacer esa votación el jueves pero no pudo.

