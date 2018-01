Miles de empleados públicos -desde agentes de parques hasta expertos de agencias reguladoras- podrían quedarse por tiempo indeterminado en sus casas si Estados Unidos no aprueba el presupuesto para el ejercicio fiscal, explica The New York Times.El Senado estadunidense tiene hasta esta medianoche para alcanzar un acuerdo que impida el cierre de las agencias federales por no disponer de un presupuesto.Pero aunque las oficinas públicas deberán permanecer cerradas, servicios vitales seguirán funcionando, como policía, agentes aduaneros, el banco central o las Fuerzas Armadas.Durante el cierre de octubre de 2013, casi 800 mil empleados públicos fueron orientados a permanecer en casa, y este año la medida podría afectar a unas 850 mil personas.El contingente de aproximadamente millón y medio de uniformados deberá permanecer en sus puestos, pero un enorme número de empleados civiles -incluyendo tres cuartas partes de los 740 mil que trabajan para el Pentágono- deberán quedarse en casa.Esto podrá entorpecer algunas operaciones y podría tener impacto en el sector privado ligado a la defensa, que depende de contratos con el Pentágono.Funcionarios de la Patrulla Fronteriza, Migración y Aduanas, así como del Servicio de Naturalización, permanecerán en sus puestos vigilando el ingreso de personas al país por tierra, mar y aire.La Casa Blanca, el Congreso, cortes federales y la oficina de administración de asuntos de los veteranos de Guerra seguirán operando, y el servicio público de los correos no será interrumpido.Parte crucial del funcionamiento de la capital estadunidense está apoyada en el presupuesto federal, de forma que habrá impacto. Las escuelas y el transporte público funcionarán pero no habrá servicio de colecta de residuos ni limpieza callejera.La Administración Federal de Aviación, que supervisa el tráfico aéreo, permanecerá funcionando, y los aeropuertos estarán abiertos para operaciones de partida y llegada.El plan prevé que parques nacionales y museos permanezcan abiertos pero sin parte importante de su personal. Las empresas privadas prestadoras de servicios a la administración pública mantendrán operaciones.Habrá disminución en las operaciones de monitoreo y prevención de enfermedades. Se estima que 61 por ciento del personal del Centro de Control de Enfermedades será temporalmente suspendido, y las oficinas de investigaciones el Instituto Nacional de Salud estarán cerradas.Oficinas como la Dirección Impositiva, la Administración de Seguridad Social y los Departamento de Vivienda, Educación, Comercio, Trabajo y Protección Ambiental deberán cerrar casi por completo.Esto significa que trámites a ser realizados ante esas entidades no serán procesados.

