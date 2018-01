'Paralisis' en gobierno de EU en la mira

En un caótico cierre del primer año de Trump en la Casa Blanca el proyecto de Ley de Gastos a corto plazo no avanzó en el Senado debido a la oposición de la bancada demócrata y algunos republicanos, lo que provocaría un eventual cierre de Gobierno a la medianoche. La votación nominal aún está en curso.Después de horas de negociación por el proyecto de gasto federal y las propuestas para proteger a los 800 mil jóvenes dreamers de la deportación, el Senado no avaló la medida previamente aprobada por la Cámara baja.Destaca que dicho texto de la Cámara de Representantes no incluía medidas proteccionistas para los jóvenes indocumentados, cosa que los demócratas exigieron para dar su voto.Los republicanos, que controlan tanto el Congreso como la Casa Blanca, se enfrentaron a ser culpados por el llamado “apagón” (shutdown) del Gobierno.La medida amenaza con disminuir el impulso al partido un mes después de la aprobación de la reforma fiscal.Horas antes, el Presidente advirtió que los demócratas buscaban el cierre de Gobierno.“Esto no se ve bien para nuestro Ejército o Seguridad en la peligrosa frontera sur. Los demócratas quieren un cierre de Gobierno con el fin de ayudar a disminuir el gran éxito de las reducciones dei impuestos, y lo están haciendo con nuestra economía en auge”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.El último cierre de Gobierno ocurrió en 2013 y duró 16, cuando los republicanos intentaron infructuosamente modificar la Ley de Asistencia Asequible.La votación de dio en un día protagonizado por tensos debates y reuniones a puerta cerrada.Hoy, el Presidente Trump se reunión con el líder de la minoría demócrata Charles E. Schumer para buscar un acuerdo, sin embargo, no se produjo ninguna resolución.Asimismo, Trump reafirmó su apoyo al proyecto republicano para mantener el Gobierno abierto otros 30 días.

