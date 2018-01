Producción de TV intenta pasar 'bomba' en aeropuerto

Ayer un equipo de televisión intentó pasar un dispositivo explosivo falso por un punto de revisión del Aeropuerto Internacional Liberty de Newark, Nueva Jersey, de acuerdo con la Dirección de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).La vocera de la dependencia, Lisa Farbstein, informó mediante un comunicado que las autoridades habían arrestado a nueve personas cuando varias de ellas trataron de introducir “en una maleta de mano un objeto que tenía todas las características de un dispositivo explosivo improvisado”, publicó The Washington Post.Otros miembros del grupo filmaron el intento “de manera encubierta”, agregó.“El grupo no pasó del punto de revisión debido a que los agentes de la TSA detectaron el dispositivo, el cual estaba escondido en una maleta con ruedas”, señaló Farbstein en el comunicado.“En la investigación preliminar se ha determinado que el grupo quería averiguar si lograba pasar el dispositivo por la revisión al tiempo que se filmaba mientras lo hacía”, añadió. “Fracasaron” y fueron arrestados bajo varios cargos.Hoy Farbstein subió a Twitter una imagen del objeto que parecía ser un motor conectado a una manguera rodeada por cables. La portavoz dijo al Washington Post que el dispositivo contenía “partes electrónicas, alambres y tubos de PVC”.La TSA informó que los miembros del equipo, quienes no fueron identificados públicamente, dijeron trabajar para una cadena de televisión.Se desconoce para cuál cadena podría trabajar el grupo o para cuál programa pudieron haber estado grabando. Una persona no identificada señaló a NJ.com que se trataba de un productora holandesa llamada Endemol Shine Group, responsable de “Fear Factor” y “MasterChef”.

