San Diego— Recientes ensayos de los prototipos de muros fronterizos en los que participaron comandos especiales indicaron que la altura de estas barreras las haría prácticamente impenetrables y podría poner fin a los cruces ilegales desde México, según dijo la Associated Press un funcionario al tanto de las pruebas que se están llevando a cabo.Unidades especiales de las fuerzas armadas basadas en la Florida y del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza pasaron tres semanas tratando de penetrar o escalar ocho modelos en San Diego, usando martillos neumáticos, sierras, antorchas y otras herramientas, así como aparatos para escalar, de acuerdo con el informante, que habló a condición de no ser identificado porque no estaba autorizado a difundir esta información.Un informe del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza sobre los ensayos identifica los puntos fuertes y las fallas de cada modelo, pero no declara un ganador ni los clasifica según su efectividad, aunque sí señala que unas barreras de acero transparentes con cemento en la parte alta son las que tienen el mejor diseño, reveló el informante.El informe recomienda combinar elementos de distintos modelos, dependiendo del terreno. El funcionario comparó el proceso con el armado de construcciones con piezas de Lego, usando piezas de distintos prototipos.Carlos Díaz, vocero del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo que esa dependencia todavía está en una “fase de ensayos” y que se están evaluando los resultados.Agregó que combinar elementos de distintos prototipos no sería nada nuevo ya que se hizo en el pasado. Recordó que al lanzar la licitación el organismo señaló que los muros debían tener por lo menos 5.4 metros (18 pies) de altura. Se abstuvo de hacer más comentarios.Los licitantes cobraron entre 300 mil y 500 mil dólares por cada prototipo. Cuatro son de cemento y cuatro de otros materiales.Ronald Vitiello, vicecomisionado interino del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo que cuando observó los prototipos en octubre se sorprendió por la altura de algunos de ellos, de hasta 9.1 metros (30 pies), que son mucho más altas que las de los muros existentes. Los muros más altos son sin duda más efectivos, pero se debate si se justificaría el costo.Soldados altamente especializados que pusieron a prueba los prototipos escalaron muros de entre 4.9 y 6.1 metros (16 a 20 pies) sin asistencia, pero necesitaron ayuda para descender, según el informante. Y expresaron que muros de semejante altura pueden resultar peligrosos para quienes intenten escalarlos.Sólo una vez uno de los soldados logró colocar un gancho en la parte alta del muro sin ayuda, de acuerdo con el funcionario. Tubos en la cima de algunos modelos frustraron el uso de aparatos para escalar, pero no funcionarían en zonas más montañosas por lo escarpado del terreno.El informe dice que son preferibles muros con la parte baja de acero porque los agentes pueden ver lo que sucede del otro lado y es más fácil reparar los agujeros que se puedan hacer, indicó el informante. Si se emplea cemento, habría que reemplazar grandes paneles enteros para tapar cualquier hueco menor, lo que toma tiempo y es costoso. Si arriba del acero se usa cemento con una superficie lisa, eso hace que sea más difícil escalarlo.Los líderes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza iban a ser informados acerca de los resultados de los ensayos esta semana en medio de las discusiones entre la Casa Blanca y el Congreso sobre legislación para renovar las protecciones a unos 800 mil inmigrantes sin permiso de residencia que fueron traídos al país de niños y que quedaron desprotegidos cuando el gobierno de Donald Trump anuló un programa que los amparaba conocido por sus siglas en inglés, DACA. Ese tema podría forzar un cierre de las operaciones del gobierno si no hay un acuerdo.El gobierno insiste en que cualquier acuerdo sobre inmigración debe incluir fondos para construir el muro, pero Trump no ha dejado en claro qué extensión tendrá la barrera ni cómo debe ser diseñada.Ha pedido mil 600 millones de dólares este año para construir o reemplazar 118.4 kilómetros (74 millas) de barreras en el Valle del Río Bravo, en Texas, y en San Diego, y planea pedir otros mil 600 millones para el año que viene.Una propuesta del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza plantea una inversión de 18 mil millones de dólares a lo largo de 10 años para construir barreras a lo largo de la mitad de la frontera, pero no está claro si Trump apoya esa propuesta.México se niega a costear el muro, como pretende Trump.Los contratos para construir los muros serían muy lucrativos y los prototipos instalados en un remoto sector de San Diego han generado mucho interés.Vitello dijo en octubre que los ensayos durarían tal vez dos meses y ayudarían a decidir si se elige un modelo en particular o se combinan elementos de varios modelos.