Denuncian acoso dentro de la ONU

Ciudad de México— La Organización de las Naciones Unidas enfrenta un escándalo de acosos.Decenas de empleados actuales y extrabajadores de la agrupación describieron al diario The Guardian una cultura de silencio y un sistema de quejas en contra de las víctimas en sus oficinas de todo el mundo.De las personas entrevistadas, 15 dijeron que habían experimentado o denunciado acoso sexual en los últimos cinco años, de las cuales sólo siete lo comunicaron de manera formal.“Si lo reportas, tu carrera está prácticamente terminada”, dijo una consultora, quien alegó que fue acosada por su supervisor mientras trabajaba en el Programa Mundial de Alimentos.Otras tres mujeres que lo hicieron apuntaron que desde entonces fueron obligadas a abandonar su trabajo o amenazadas con la rescisión de su contrato.Añadieron que los supuestos perpetradores, incluido un alto funcionario de la ONU, siguen en sus puestos.El caso de una víctima de violación fue desestimado por una investigación al interior de la organización por no encontrar pruebas suficientes, a pesar de que la mujer asegura tener evidencia médica y testimonios de testigos.Además de perder su trabajo, también le fue retirada su visa y ha pasado meses en un hospital debido a estrés y trauma.En documentos internos a los que tuvo acceso el medio británico se observa que en algunas investigaciones la oficina de supervisión interna (OIOS) no entrevistó a testigos clave, ciertas transcripciones presentan errores y la información de las investigaciones se filtra al público.

