Intenta Ryan calmar a congresistas republicanos

El vocero del Congreso de Estados Unidos , el republicano Paul Ryan, intentó calmar a los republicanos, frustrados por los confusos tuits del presidente Donald Trump sobre el seguro médico infantil, diciendo que la Casa Blanca “respalda totalmente la aprobación de esta ley”. Ryan desestimó las quejas de algunos republicanos de que, al meterse al debate, Trump estaba creando un caos en un momento cuando los líderes estaban teniendo dificultades para amarrar los votos, dio a conocer The Washington Post.“A nosotros no nos está causando ningún problema”, dijo Ryan en rueda de prensa.Los congresistas republicanos habían intentado comprender los tuits que Trump transmitió temprano por la mañana. Faltando menos de 48 horas para un posible cese de actividades gubernamentales, al parecer Trump contradijo directamente vía Twitter la estrategia legislativa de los congresistas republicanos al hacer un llamado para separar la ampliación a largo plazo del popular Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés) de la propuesta presupuestal a corto plazo destinada a mantener al gobierno funcionando hasta mediados de febrero.Si bien varios republicanos como Ryan sugirieron que el Presidente estaba avalando el enfoque republicano, a otros los tuits les parecieron inexplicables y de poca ayuda con vistas a las elecciones de noviembre.Los republicanos tenían la esperanza de llevar a cabo este jueves la votación en torno a la partida presupuestal a corto plazo con el programa de seguro médico anexado. La modificación de la iniciativa podría posponer su consideración.De cesar el Gobierno sus actividades, sería la primera vez en ocurrir teniendo un solo partido el control tanto del Congreso como de la Casa Blanca.Presentándose el jueves en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, el vocero del Congreso no hizo comentarios sobre los tuits de Trump ni la posible suspensión de actividades gubernamentales.

