Fijación con muro dejaría sin funcionar al gobierno: Pelosi

El enfrentamiento político sigue pesando sobre una losa sobre el mecanismo institucional estadounidense. La creciente discrepancia de republicanos y demócratas, agravada por el presidente Trump como elemento desestabilizador añadido, amenaza otra vez el funcionamiento del país, señaló CNN.Las horas previas a las primeras votaciones parlamentarias convirtieron la alta política en Washington en pimpampum entre la Casa Blanca y los partidos del Congreso. En un sonoro cruce de estrategias interesadas, Trump madrugó la iniciativa a todos, como acostumbra a hacer, con una furiosa proclama en Twitter en favor del muro con México. La serie de mensajes desautorizaba con contundencia a su jefe de gabinete, John Kelly, quien había abierto la puerta a suavizar la construcción a lo largo de la frontera con una valla debidamente vigilada, en un encuentro con congresistas demócratas.El dedo amenazante de Trump apunta a un futuro veto a cualquier acuerdo que no contemple su ansiada construcción.Los demócratas mantienen una segunda exigencia. Como demostraron ayer, rechazarán cualquier entendimiento que no pase por salvaguardar el futuro de los dreamers. Un compromiso que adquirieron con una representación de los 800 mil jóvenes inmigrantes que están pendientes de un pacto en el Congreso, tras la cancelación del programa DACA, que les protegía de la deportación. Como proclamó la líder de la minoría demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, para el partido de la oposición es "irrenunciable" que la ley presupuestaria recoja una partida económica como paso previo a la regularización definitiva de aquellos menores que entraron en el país como indocumentados, pero que la "fijación de Trump con el muro" podría dejar sin funcionar al gobierno.En medio de la tensión, Trump y los republicanos intentaron exhibir una unidad que no existe atribuyendo a los demócratas toda la responsabilidad de un posible cierre del Gobierno Federal. Con apelaciones a la fibra sensible de la ciudadanía, al aseverar que «sería terrible que nuestros militares se quedaran sin cobrar su sueldo». Sin embargo, la encrucijada del partido mayoritario no es menor. El desgaste que supondría la clausura administrativa, que incluye un impago de todos los funcionarios públicos, perjudicaría notablemente al partido que controla el ejecutivo y el legislativo.La nueva amenaza al Gobierno Federal tiene lugar después de dos prórrogas previas, a partir del vencimiento del ejercicio presupuestario, que en Estados Unidos se consuma el 1 de octubre. El pasado diciembre, ante el riesgo real de una paralización de los fondos públicos, la mayoría y la minoría parlamentaria renovaron una prórroga de un mes, hasta mañana, 19 de enero.

