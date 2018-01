Sexo con Trump era genérico, asegura actriz porno

Ciudad de México— Los señalamientos sobre la existencia de un romance entre el presidente Donald Trump y la actriz porno Stormy Daniels reaparecieron después de que el diario The Wall Street Journal informara la semana pasada que a la mujer le pagaron 130 mil dólares por permanecer en silencio.Mientras Daniels negaba categóricamente el encuentro sexual en una carta publicada por el abogado de Trump, Michael Cohen el 10 de enero, la revista In Touch publicó una entrevista con la actriz de cine para adultos que se llevó a cabo en 2011, en la que detalla su romance con el entonces estrella de NBC, gracias al reality show The Apprentice.Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, confirmó que tuvo relaciones sexuales con Donald Trump en su suite del hotel de Lake Tahoe, en 2006, situación que fue corroborada por una amiga de ella, Randy Spears, y por su exmarido Mike Moz."(El sexo) era genérico, como los libros de texto", dijo Daniels a la revista, en la cual se publicó que la aventura se registró menos de cuatro meses después de que la esposa de Donald, Melania, diera a luz a su hijo, Barron."En realidad, ni siquiera sé por qué lo hice, pero recuerdo que mientras estábamos teniendo relaciones sexuales, yo estaba como, 'por favor, no intentes pagarme'".Comentó que todo comenzó en un torneo de golf en julio de 2006."(Trump) fue presentado a todos. Siguió mirándome y luego terminamos yendo juntos a otro agujero en el mismo carrito de golf", recordó la mujer, y agregó que el magnate llegó más tarde a la sala de regalos, y se dirigió al stand de la productora de películas para adultos, Wicked Pictures, la cual la patrocinaba, para pedirle su número.Ella se lo dio, antes de posar para una foto juntos.Luego me preguntó si quería cenar esa noche. Y yo estaba como, '¡sí, por supuesto!".Llegó a la habitación del hotel de Trump, donde dice que fue recibida por un guardaespaldas llamado Keith, que la dejó entrar. Daniels afirma que el magnate estaba tirado en el sofá viendo la televisión, vistiendo pantalones de pijama."Terminamos cenando en la habitación".En un momento, la mujer salió de la habitación para ir al baño y cuando regresó, él estaba sentado en la cama."Estaba como, 'ven aquí'. Y yo estaba como, 'uf, aquí vamos'. Y empezamos a besarnos".Después de tener relaciones sexuales, Daniels contó que él no dejaba de decirle “te llamaré, te llamaré”."Tengo que verte de nuevo. Eres increíble. Tenemos que llevarte a The Apprentice".El actual presidente mantuvo el contacto con la actriz y se vieron numerosas ocasiones más; según Daniels, no utilizó preservativo y le pidió que le firmara una copia de una de sus películas.Me dijo una vez que era alguien fuerte, preciosa y lista, tal como su hija”, comentó a la revista, cuya declaración fue corroborada por una prueba de polígrafo.La referencia de la hija sería respecto a Ivanka Trump, actual asesora del mandatario junto a su marido, Jared Kushner.Cabe recordar que, durante un programa de televisión, el republicano llegó a afirmar que si no fuera primogénita suya quizás saldría con ella.Asimismo, un artículo de The Washington Post enlistó los numerosos medios de comunicación que conocían la supuesta relación entre Trump y la actriz porno en las semanas previas a las elecciones.