Evitan publicar videos comprometedores de Trump en El Aprendiz

El comediante Tom Arnold ha estado diciendo desde antes de la elección de 2016 que vio una grabación que no ha sido dada a conocer de las escenas descartadas de El Aprendiz en el que el presidente Donald Trump ha utilizado "la palabra que empieza con N" (negro, nigga), publicó el Chicago Tribune.Ahora le dijo a Chicago Inc., que el año pasado tuvo una conversación con el súper agente Ari Emanuel de Hollywood acerca de lo que él considera como un material vergonzoso de Trump en el concurso de Miss Universo que no ha sido publicado y que actualmente tiene la empresa de Ari Emanuel.También comentó que Emanuel le dijo “el año pasado” que no daría a conocer el material comprometedor del presidente porque “había perdido mucho dinero con Bill Cosby y que Trump seguía siendo su cliente”.Sin embargo, Ari Emanuel lo niega. Un portavoz de su empresa, WME, comentó que Emanuel nunca discutió el asunto con Arnold, que no ha representado a Trump durante dos años y que “no existe ningún material vergonzoso --- que hayamos visto”.WME le compró el concurso a Trump en 2015, aunque el agente rechazó abrir los archivos del mismo a los investigadores de la oposición del Partido Demócrata antes de la elección de 2016, de acuerdo a un reporte de Daily Beast.En una entrevista que concedió Trump en 2005 a Howard Stern, en la que Trump presumió que entró a los vestidores de las concursantes sin anunciarse para mirar lujuriosamente a esas “increíbles mujeres” ha desatado desde hace tiempo la especulación de que existe el material indecente de Trump tras bambalinas del concurso.Al hablar con Inc., en Chicago en esta semana, Arnold comentó que “Trump entró cuando las adolescentes estaban desnudas”, como él es mi ex agente, le llamé y le pregunté “¿Por qué no las das a conocer?” y él me respondió: “He gastado mucho dinero con Bill Cosby y Trump sigue siendo mi cliente”.Ari Emanuel y Trump fueron muy cercanos durante años. Emanuel lo ayudó a negociar con NBC.Arnold le comentó a Chicago Inc., que anteriormente tuvo una “versión digital” de las tomas eliminadas de “El Aprendiz” que estuvieron circulando como broma entre algunos conocidos antes que las ambiciones políticas de Trump fueran serias.“Mark Burnett, el productor del show, las tiene”, dijo.En el video de “El Aprendiz”, Trump utiliza la “palabra que empieza con N”, la palabra que empieza con “C” y dijo que “nunca ha tenido sexo con una mujer “N”, dijo Arnold.La Casa Blanca y la oficina del alcalde no respondieron a las solicitudes que se les hicieron en esta semana para que comentaran al respecto.