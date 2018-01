Rusia ayuda a Norcorea a eludir sanciones: Trump

El presidente Donald Trump exclamó este miércoles en una entrevista que Rusia está ayudando a que Corea del Norte acceda a suministros en violación a las sanciones internacionales, publicó la agencia Reuters."Rusia no nos está ayudando para nada con Corea del Norte”, sostuvo en el Salón Oval de la Casablanca."En lo que China nos ayuda, Rusia lo perjudica".Trump dijo tener dudas respecto a si un diálogo con el líder norcoreano Kim Jong-un sería provechoso.El presidente declinó comentar si había hablado con Kim, con quien ha intercambiado insultos y amenazas, elevando las tensiones en la región."Me sentaría (a hablar con él). Pero no estoy seguro de que hacerlo resolverá el problema", señaló Trump.Remarcó que las negociaciones de sus predecesores con Pyongyang no lograron poner fin a las ambiciones nucleares del país de Gobierno comunista."No estoy seguro de que hablar nos lleve a lograr algo significativo. Se ha estado hablando por 25 años y ellos se han aprovechado de nuestros presidentes, de los presidentes previos", añadió.Trump alabó los esfuerzos de China para restringir el suministro de petróleo y carbón a Corea del Norte, pero sostuvo que Beijing podría hacer más. El republicano explicó que Rusia parece estar ocupando el espacio dejado por los chinos.Fuentes de seguridad de países europeos señalaron en diciembre que tanqueros rusos entregaron combustible a Norcorea en al menos tres oportunidades en los últimos meses, en violación a las sanciones internacionales; Moscú ha negado violar las sanciones.El magante, que tiene en Corea del Norte su máximo desafío de política exterior desde que llegó al poder, expuso que Pyongyang avanza a paso firme en su intento de lanzar un misil que alcance el territorio continental estadounidense."Todavía no lo han logrado, pero están cerca. Y cada día que pasa se acercan más".Además, Trump celebró las conversaciones entre Corea del Sur y su vecino del Norte por los Juegos Olímpicos de Invierno que tendrán lugar en febrero y comentó que podrían ser el primer paso para comenzar a desactivar la crisis.Pero el mandatario no quiso decir si su país ha estado considerando un ataque limitado y preventivo contra Pyongyang."Estamos jugando una partida de póker muy complicada no quiero revelar mis cartas”.

