Casi se vence plazo para acordar DACA y presupuesto

Washington- La tormenta desencadenada por los comentarios que el presidente Donald Trump hizo la semana pasada puso en peligro la capacidad de los legisladores de alcanzar un acuerdo sobre la inmigración y los niveles del gasto, de acuerdo con empleados del Congreso, mientras que al término de la semana se vence el plazo para evitar suspender las actividades gubernamentales, reportó The Wall Street Journal.Los colaboradores señalaron estar esperando que se negocie un convenio a corto plazo destinado a financiar por varias semanas al Gobierno, advirtiendo que dicho acuerdo no está garantizado. Varios señalaron que la posibilidad de algún convenio se había reducido debido a los polémicos comentarios que se dijo el presidente Trump expresó la semana pasada durante una junta con legisladores indicando su deseo de poner fin a la inmigración procedente de “países de mierda”.“La indignación más reciente del día creada por el propio Trump nos dificulta conseguir que los demócratas nos apoyen en algo”, dijo Doug Heye, un exasesor congresista republicano de primer nivel. “No es algo por un tema específico, no se limita nada más a la inmigración. Ése es el desafío cuando tenemos estos exabruptos”.La semana pasada líderes republicanos y demócratas habían colaborado con la Casa Blanca en un acuerdo en torno al presupuesto federal que contaría con el respaldo demócrata a fin de prevenir el cese de actividades gubernamentales e incluiría protecciones para las personas jóvenes, o dreamers, que fueron traídas a Estados Unidos siendo menores de edad. Se incluirían asimismo medidas adicionales de seguridad fronteriza, prioritarias para la Casa Blanca. A falta de proyecto de gastos, a las 12:01 am del sábado el gobierno federal empezaría a suspender labores que no sean urgentes.Los demócratas dicen que continuarán presionando la presente semana a efecto de negar su apoyo para un convenio presupuestal que no contenga iniciativas sobre el DACA, el programa de Acción Diferida para Personas Llegadas durante su Infancia, que protege a los inmigrantes jóvenes. Los líderes republicanos dicen desear que el acuerdo inmigratorio sea independientes del presupuestario.Los líderes congresistas republicanos pasaron el fin de semana en una convención de planeación y la noche del martes se reunirán con los legisladores republicanos a fin de hablar sobre las negociaciones de los gastos, dijo un empleado republicano de alto nivel.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.