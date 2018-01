Ocultaron 'affaire' de Trump con actriz porno

Fox News no publicó una historia que circulaba en los medios acerca de una presunta relación sexual que tuvo el presidente Trump con la actriz de películas para adultos, Stephanie Clifford, durante la campaña presidencial del 2016, de acuerdo a un nuevo reporte.CNN publicó que la reportera Diana Falzone de Fox News escribió la historia un mes antes que los electores acudieran a las urnas en el 2016, sobre la presunta relación que habían tenido Trump y Clifford, cuyo nombre artístico es “Stormy Daniels”.Personas familiarizadas con la historia le dijeron a CNN que Falzone había visto correos electrónicos relacionados con un acuerdo entre Trump y Clifford y tenía un comunicado del manejador de la actriz afirmando que ella tuvo una relación sexual con Trump.Sin embargo, CNN reportó que Fox News finalmente no publicó la historia, una persona que tiene conocimiento de la misma le comentó a CNN que Falzone “tenía la historia pero que Fox la eliminó”.Noah Kotch, editor digital y vicepresidente de Fox News, le comentó a CNN en un comunicado que el medio de comunicación “no podía verificar todos los hechos y publicar la historia”.“Al igual que otros muchos medios, estuvimos trabajando para publicar la versión de Stephanie Clifford en octubre del 2016, acerca del entonces candidato presidencial Donald Trump y un posible pago realizado por su abogado, Michael Cohen”, le comentó Kotch a CNN.“Al llevar a cabo el debido proceso, no pudimos verificar todos los hechos y realizar la publicación”.El reporte de CNN siguió al del Wall Street Journal en relación a que Michael Cohen, abogado de la Organización Trump desde el 2006 y actual abogado personal del presidente, arregló las cosas para que Clifford recibiera 130 mil dólares como parte de un acuerdo que no fue dado a conocer un mes antes de la elección presidencial del 2016.Anteriormente, Clifford le había dicho a unas fuentes entrevistadas por el periódico que ella tuvo un encuentro sexual consensuado con Trump en el 2006, un año después que él y Melania Trump se casaron.Cohen le comentó al Journal en un comunicado que Trump “una vez más niega vehementemente el encuentro”, pero no comentó sobre el presunto pago de 130 mil dólares.“Ésta es la segunda ocasión que ustedes están generando alegatos en contra de mi cliente”, le dijo Cohen al periódico.“Ustedes han intentado perpetuar esa falsa narrativa durante un año, una narrativa que ha sido negada consistentemente por todas las partes desde por lo menos el 2011”.Cohen también le envió al periódico un comunicado firmado por “Stormy Daniels” negando el encuentro sexual con Trump y diciendo que los rumores eran “completamente falsos”.En esta semana, Clifford envió a CNN el mismo comunicado negando una relación sexual con Trump.La Casa Blanca rechazó hacer comentarios al Journal acerca del pago, aunque dijo que los alegatos sobre la interacción entre Trump y Clifford eran “reportes antiguos y reciclados que fueron publicados y que él negó enfáticamente antes de la elección”. (Con información de The Hill)

