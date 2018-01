Hubo insultos, pero Trump no dijo agujeros de mierda: Seguridad Nacional

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, negó hoy ante un comité del Senado que el presidente, Donald Trump, llamara "agujeros de mierda" a países emisores de inmigrantes como El Salvador o Haití, aunque admitió que hubo "insultos" y el mandatario empleó un "lenguaje duro", escribió la agencia EFE.Nielsen hizo esas declaraciones ante el comité judicial del Senado, en dos tensos intercambios con los senadores demócratas Patrick Leahy y Dick Durbin.Durbin ha asegurado públicamente que el pasado jueves durante una reunión con legisladores en la Casa Blanca, en la que estuvo presente, Trump profirió comentarios despectivos y dijo que EU debería recibir a más inmigrantes de Noruega en lugar de ciudadanos de El Salvador, Haití y varios países africanos.Nielsen también estuvo en esa reunión y, en una entrevista este lunes en la cadena Fox, aseguró que Trump usó un "lenguaje duro"."Usted dijo en una entrevista con Fox que el presidente usó lenguaje duro. ¿Cuál fue ese lenguaje duro?", preguntó Durbin, a lo que Nielsen contestó diciendo que no recuerda las palabras "específicas" de Trump pero se sintió "sorprendida" por la "obscenidad" que surgió durante el encuentro."La conversación fue muy apasionada", dijo Nielsen, quien añadió: "No niego que el presidente usara un lenguaje duro, otros en la sala también usaron un lenguaje duro".Específicamente, Nielsen aseguró que hubo "insultos" por parte de varios legisladores y apuntó al senador republicano Lindsey Graham, quien junto a Durbin presentó un proyecto de ley que abriría un camino a la ciudadanía para los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños, conocidos como "soñadores"."El senador Graham habló para recordarle al presidente que su familia no había venido a Estados Unidos con grandes habilidades o riqueza, sino que vinieron aquí como la mayoría de familias, buscando la oportunidad de demostrar su valía y hacer de esta una nación mejor", respondió Durbin.El abuelo del presidente, Frederick Trump, nació en 1869 en el Reino de Baviera, ahora parte de Alemania, y emigró a Estados Unidos con 16 años para trabajar como barbero.Preguntada por Durbin, Nielsen dijo no recordar qué palabras usó Trump para referirse a países africanos o latinoamericanos y que, de hecho, lo que el mandatario estaba planteando es sustituir el sistema actual de reagrupación familiar, apodado por sus detractores como "inmigración en cadena", por un sistema de méritos.Las declaraciones de Nielsen llegan en un momento complicado en las negociaciones entre los líderes del Congreso y la Casa Blanca para encontrar una solución para los 800 mil jóvenes indocumentados que pudieron frenar su deportación gracias al plan DACA, cuya vigencia expira en marzo por orden de Trump.A cambio de una ley que permitiera obtener la ciudadanía a los "soñadores", los demócratas parecían dispuestos a ceder y destinar fondos a la construcción del muro con México.Sin embargo, los comentarios de Trump han complicado las negociaciones y, ahora, los líderes republicanos del Congreso están tratando de conseguir un acuerdo a corto plazo que evite un cierre de Gobierno, pues los fondos para las agencias federales expiran el viernes a medianoche.Los demócratas ya han amenazado con provocar un cierre de Gobierno si no hay un acuerdo sobre DACA.En la ley para financiar el Gobierno, los demócratas quieren incluir una disposición que permita a los "soñadores" residir legalmente en Estados Unidos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.