El muro, prioridad migratoria número uno de gobierno de EU

La secretaria estadounidense de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, señaló este martes al Senado que la prioridad número uno del presidente Donald Trump es obtener los fondos para la construcción de casi mil 162 kilómetros de muro en la frontera con México, escribió Notimex.Nielsen protagonizó acalorados intercambios con los senadores demócratas Dick Durbin y Patrick Leahy, quienes le reclamaron la decisión de la administración Trump de condicionar el alivio migratorio para los 690 mil beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) a miles de millones de dólares para el muro."El presidente está insistiendo en algo que es física y legalmente imposible como una condición para que les dé una oportunidad (a los “dreamers”) de continuar legalmente en el país”, dijo Durbin.El senador demócrata reveló que, durante el encuentro con el presidente en la Casa Blanca, éste aseguró que si le daban 20 mil millones de dólares podría construir el muro en un año.Sin embargo, Durbin le recordó a Nielsen que el gobierno federal no ha ejercido ni el 1.0 por ciento de los 344 millones de dólares que ya se autorizaron para reemplazo del muro, ni construido ningún muro con los recursos del pasado año fiscal."Poner el peso de toda la reforma migratoria sobre los hombros de los beneficiarios de DACA es fundamentalmente injusto, impráctico y pone en riesgo su futuro y sus vidas”, añadió DurbinEl senador demócrata y varios republicanos presentaron durante esa reunión con Trump el plan bipartidista para aprobar el alivio de DACA a cambio de darle los mil 600 millones de dólares que pidió para el muro y seguridad fronteriza en el actual año fiscal. El plan fue rechazado por la Casa Blanca.Nielsen agradeció al senador demócrata su “pasión”, pero le pidió entender que no podían apoyar un plan que no incluyera todos los recursos que pidió la Casa Blanca, así como la autoridad para detener y deportar a inmigrantes detenidos.Además del presupuesto regular, la Casa Blanca pidió 18 mil millones de dólares adicionales para el muro y para la contratación de 10 mil agentes adicionales de la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE).Durante su testimonio, Nielsen expresó a los senadores que la administración Trump apoya una solución permanente para DACA y que cumplirá con el fallo de la Corte de San Francisco para reanudar la aceptación de solicitudes de beneficiarios potenciales del programa, aunque dejó en claro que el Departamento de Justicia analiza una respuesta al fallo.A menos que se apruebe un alivio migratorio, al menos 30 mil "dreamers" podrían empezar a ser elegibles a la deportación a partir del próximo 5 de marzo.Un grupo de demócratas ha condicionado su voto de apoyo a un acuerdo presupuestal a menos que se incluya una solución para los “dreamers”.En otro punto de la audiencia, el senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, increpó a Nielsen si sabía de algún arreglo entre la administración Trump y México para el pago del muro, a lo que la funcionaria señaló que había acuerdos con el vecino país para mejorar la seguridad fronteriza.En su testimonio Nielsen insistió en que la administración Trump requiere del Congreso la autoridad para acelerar las deportaciones de inmigrantes que han causado rezagos en los tribunales del país.

