Peligran 'dreamers' por dichos de Trump

Washington— Después de tres días de denuncias y críticas alrededor del mundo al presidente Donald Trump, éste declaró que “no es un racista”, mientras que el furor por declaraciones despectivas que habría hecho sobre la migración amenazan con restarle importancia y eclipsar temas afines como el esfuerzo para remplazar el programa DACA, que protege de la deportación a jóvenes migrantes y que fue revocado en septiembre.El domingo, Trump tuiteó que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), “probablemente está muerta”.Trump después insistió en que no hizo los comentarios denigrantes reportados durante una reunión en la Casa Blanca el 9 de enero pasado.En esta, justamente programada para discutir una propuesta legislativa que supliera a DACA tras su revocación, habría calificado a naciones africanas y a Haití y El Salvador como “países de mierda”.“No soy un racista”, dijo el domingo a su llegada al club de golf en Florida Trump International para una cena con el representante de California Kevin McCarthy, el jefe de la bancada republicana en la Cámara de Representantes. “Soy la persona menos racista que has entrevistado, te lo puedo asegurar”.Sus declaraciones coinciden con comentarios de senadores republicanos que estuvieron presentes en esa reunión del 9 de enero en las que estos niegan que Trump haya usado esa expresión.David Perdue, senador republicano por Georgia, incluso acusó al legislador demócrata Richard Durbin –quien señaló la semana pasada que Trump usó esa expresión “no sólo una vez, sino dos”– de haber perpetuado una “representación errónea grave” de lo que dijo el presidente estadounidense durante la reunión. Tom Cotton, senador republicano por Arkansas, se sumó a Perdue en sus críticas a Durbin.Esa disputa creciente sobre lo que dijo o no Trump amenaza con erosionar aún más la confianza entre demócratas y republicanos durante una semana clave: el presupuesto federal expira el viernes y los legisladores deben aprobar una medida para que no quede clausurado el gobierno por falta de fondos.Los demócratas han intentado aprovechar ese debate presupuestario para impulsar una medida que proteja a los llamados dreamers, en espera de utilizar la palanca de la posible falta de financiamiento para la negociación.Los votos de los demócratas son necesarios para que cualquier proyecto presupuestario sea aprobado en el senado, donde se necesitan 60 votos –hay 51 republicanos en la Cámara Alta– y es posible que también se necesite el apoyo demócrata en la Cámara de Representantes.Los legisladores de por sí enfrentaban una pelea difícil respecto al tema migratorio; con cientos de miles de jóvenes migrantes cuyos futuros penden sobre un hilo.Es una incertidumbre que creció aún más este fin de semana después de que el gobierno de Trump anunció que volverá a aceptar solicitudes de renovación del permiso DACA para acatar la orden de un juez ante el cual se discute una demanda en contra de la revocación del programa.Este protege de la deportación a jóvenes sin papeles que fueron llevados a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños, apodados dreamers.El gobierno de Trump acusa que Barack Obama excedió su autoridad cuando estableció DACA y que este quedaría desmantelado hacia marzo de este año. Emplazó al congreso a hallar una alternativa legislativa para esas fechas.Los líderes republicanos del congreso dicen que también quieren lidiar con la situación de la revocación de DACA, pero por separado del debate presupuestal.El grupo bipartidista de legisladores que acudió a la Casa Blanca la semana pasada llegó a un acuerdo de proyecto que permitiría que los dreamers puedan acceder en algún momento a la ciudadanía a la vez que se prevén fondos para reforzar la seguridad fronteriza y hacer otros cambios a la política migratoria, como la lotería de visas de diversidad.Pero Trump desairó esa propuesta y, el domingo, ofreció un panorama sombrío para el futuro de DACA con un tuit en el que decía que el programa está “muerto” y que la culpa es de los demócratas.“Estamos listos y dispuestos a alcanzar un acuerdo sobre DACA pero no creo que los demócratas quieran un acuerdo”, dijo Trump el domingo en su club de golf. “Y la gente de DACA debe saber que los demócratas son quienes no van a hacer un acuerdo”.Pese a esto, los funcionarios dijeron que pretenden acatar el fallo del juez William Alsup respecto a seguir aceptando las solicitudes de renovación del programa en lo que se resuelven las acciones legales.Pero dijeron que esperan que esa medida legal sea temporal y que los abogados del presidente todavía sopesan si presentar una apelación.Los activistas en materia migratoria también han señalado que no se puede contar con una acción legal para proteger en última instancia a los dreamers y que la verdadera solución sería convencer al congreso a que actúe pronto.Ante las llamadas y consultas que han inundado las oficinas de abogados migratorios desde el anuncio de que se permitirán las renovaciones, los directores de servicios legales y abogados han comenzado a preparar hojas informativas.Hasan Shafiqullah, de la Legal Aid Society of New York, dijo que la mayoría de las preguntas han sido sobre si se pueden presentar los documentos de renovación.La respuesta por el momento, dijo, es “Sí, pero…”, pues le preocupa que sus clientes pronto enfrenten otro revés cuando se resuelva la demanda.“Es sólo un giro más en la montaña rusa emocional que viven nuestros clientes”, dijo.