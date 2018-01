Es Mar-a-Lago insalubre

Un año después del hallazgo de alimentos que podrían enfermar a comensales en el club Mar-a-Lago –propiedad del presidente Donald Trump que se encuentra en Palm Beach, y que es su ‘Casa Blanca de Invierno’– el lugar recibió un citatorio de inspectores por su pésimo mantenimiento, según informa el Miami Herald.Sin tomar en cuenta que la cuota inicial para unirse a este exclusivo club cuesta 200 mil dólares y cuenta con dos restaurantes y alojamiento.Los registros estatales muestran que en noviembre, el exclusivo lugar necesitaba mejoras de emergencia con el fin de aprobar la inspección más reciente.El club de Trump, que se localiza frente a la playa, cuya edificación principal histórica fue construida en los años 1920 para la heredera de los cereales, Marjorie Merriweather Post, fue multado el 8 de noviembre debido a dos violaciones consideradas como de alta prioridad: la falta de detectores de humo capaces de alertar a las personas que no pueden oír bien a través de luces brillantes intermitentes y unos bloques de concreto que faltan en una escalera, dejando al descubierto una barra de acero que podría provocar que alguien se caiga.“Las violaciones de alta prioridad en el alojamiento podrían representar una amenaza directa y significativa para la salud, seguridad y bienestar del público”, se lee en el código de inspección.El club fue revisado nuevamente el 17 de noviembre, una semana antes del regreso de Trump para sus vacaciones del Día de Acción de Gracias y en esta ocasión, “reunió los estándares de inspección”, de acuerdo a un reporte de inspección estatal.Bernd Lembcke, el administrador general del club, no contestó los mensajes que se le dejaron en su máquina contestadora en Mar-a-Lago, tampoco lo hizo Alan Garten, el director legal de los negocios privados de Trump.Las inspecciones realizadas en noviembre en las dos cocinas principales del club, dieron como resultado 15 violaciones.Entre los errores estuvieron las fallas de los empleados para darle seguimiento a la frescura de los alimentos potencialmente peligrosos, incluyendo la salsa de curry de fecha 21 de octubre que se sacó de un congelador y que estaba inadecuadamente marcado, la leche estaba almacenada a 49 grados en lugar de una temperatura segura de 41 grados, y los casos de los hot dogs que estaban en el suelo de un cuarto frío.Las cocinas pasaron las inspecciones en la primera revisión.Aunque ése no fue el caso cuando, justo días antes de la visita de Estado que hizo el primer ministro japonés Shinzo Abe a Mar-a-Lago en febrero del 2017, los inspectores encontraron sushi de pescado preparado para el consumo sin el tratamiento obligatorio contra parásitos, también mencionaron que el club almacenaba los alimentos en dos refrigeradores quebrados a temperaturas que echaban a perder los ingredientes frescos.

