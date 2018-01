No soy racista: Trump

Después de tres días de críticas procedentes de alrededor del mundo, ayer el presidente Trump declaró que no es racista, a pesar de que el revuelo por sus comentarios soeces en torno a la migración opacaban los cruciales problemas que afronta la capital de Estados Unidos, como los esfuerzos por proteger a los inmigrantes indocumentados jóvenes y por evitar la suspensión de actividades gubernamentales, publicó The New York Times.Trump insistió asimismo en no haber hecho los provocadores comentarios durante la junta efectuada el jueves en la Casa Blanca, parte de la nueva defensa agresiva y el contrataque que el presidente y sus aliados están dirigiendo a los demócratas. Pero las palabras de ayer difirieron de la declaración inicial que la Casa Blanca dio la semana pasada, en la cual no se negaron los comentarios.“No soy racista”, dijo Trump ayer en la noche al llegar en Florida al Club Internacional de Golf Trump para cenar con el representante californiano Kevin McCarthy, el líder mayoritario, quien asistió a la sesión de la semana pasada y no se ha manifestado públicamente al respecto. “Soy la persona menos racista que ustedes hayan entrevistado, es lo que puedo decirles”.Sus comentarios, si bien extraordinarios por ser hechos por el presidente de Estados Unidos, siguen la misma línea de las declaraciones previas de Trump.Trump posee un estilo característico en lo referente a asegurar no tener prejuicios. En el 2015, declaró en entrevista de televisión ser “probablemente la persona menos racista del mundo”. El año pasado, en rueda de prensa en la Casa Blanca, insistió en ser “la persona menos antijudía que ustedes hayan visto en toda su vida” así como “la persona menos racista”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.