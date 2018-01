Este domingo perdieron fuerza las perspectivas de un convenio bipartidista destinado a proteger a los inmigrantes jóvenes de ser deportados y evitar la suspensión de operaciones en unos días más, pues legisladores clave intercambiaron graves acusaciones mientras que el presidente Trump señaló que las esperanzas de un acuerdo estaban “probablemente muertas”, escribió The Washington Post.El convenio tentativo logrado el jueves por un reducido grupo bipartidista de senadores se vino abajo en una junta efectuada en la Oficina oval en la cual, de acuerdo con varias personas involucradas, un furioso Trump les preguntó la razón de que Estados Unidos deba de aceptar inmigrantes de “países de mierda” como Haití, El Salvador y naciones africanas por encima de los provenientes de países europeos como Noriega.Trump negó vagamente el viernes esas palabras, declarando el domingo que las pláticas estaban fracasando.“El DACA probablemente esté muerto porque los demócratas en realidad no lo quieren, nada más quieren hablar y quitarles a las fuerzas militares dinero que éstas necesitan desesperadamente”, dijo vía Twitter.Los demócratas han incluido las pláticas sobre la inmigración en las negociaciones presupuestales que se llevan a cabo con vistas al plazo del viernes, cuando se suspenderían actividades gubernamentales. Los republicanos quieren aumentar las partidas militares. Los demócratas desean un convenio sobre el DACA y elevar los gastos destinados a renglones que no correspondan a defensa.Aunque los republicanos se han declarado dispuestos a aceptar un convenio en el que se combinara un estatus legal para los dreamers, como se conoce a los inmigrantes jóvenes que fueron traídos ilegalmente siendo menores de edad, con fondos dirigidos a medidas de seguridad fronteriza, los republicanos han intentado ampliar las pláticas. Han incluido la abolición del programa especial mediante el cual se permite a ciudadanos de ciertos países solicitar visas distribuidas a través de un sorteo así como las reglas con las que se permite a los ciudadanos estadounidenses naturalizados avalar el estado legal de familiares.Trump señaló este domingo desear medidas más enérgicas en cualquier acuerdo: “Como presidente, quiero gente que llegue a nuestro país para ayudarnos a volver a ser fuertes y grandiosos, gente que venga mediante un sistema basado en el MÉRITO. ¡Basta de loterías!”.La semana pasada un juez federal anuló la decisión de Trump de poner fin al programa DACA y determinó que los beneficiarios del programa deben conservar su estatus legal.Pero hay pocos indicios de que el fallo haya contribuido a reducir el estancamiento, dijeron el sábado varios colaboradores demócratas que participan en los esfuerzos por llegar a un acuerdo. El domingo, la situación de emergencia no se había modificado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.