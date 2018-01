Suman 20 muertos por deslaves en California

Montecito, California— Las cuadrillas de rescate avanzaban lentamente ayer en la tarea de retirar lodo, rocas y árboles caídos en una comunidad de California golpeada por devastadoras inundaciones.Un cadáver fue hallado el domingo con lo que la cifra de muertes asciende a 20, dijo el portavoz del condado de Santa Bárbara Justin Cooper. Otras cuatro personas siguen desaparecidas.Entretanto, las autoridades aseguraron que han despejado suficientes escombros para asegurarse de que no vuelvan a ocurrir inundaciones de esa magnitud la próxima vez que caiga un aguacero así.Con palas, martillos y sierras los rescatistas despejaron los escombros de las calles de Montecito casi una semana después de la densa tormenta que desató inundaciones por laderas que habían sido arrasadas por los incendios de diciembre.Aparte de tratar de encontrar sobrevivientes de las inundaciones, las cuadrillas de rescate se han fijado como prioridad despejar los arroyos y canales a fin de asegurarse de que no se vuelvan a tapar en caso de futuras tormentas. Los pronósticos de clima indican que pasará una semana antes de que vuelva a llover, aunque se prevé que las precipitaciones serán ligeras y esporádicas. Pasarán dos días después eso antes de que vuelva a llover.“Si no logramos despejar los canales de agua no vamos a estar preparados para la tormenta y no sabemos qué tan fuerte será esa tormenta”, declaró Robert Lewin, director de emergencias del condado de Santa Bárbara.Los deslizamientos agobiaron a la próspera comunidad, destruyendo 65 viviendas y causando daños en más de 460, dijeron las autoridades. Los bomberos fueron de puerta en puerta examinando las estructuras de cada unidad habitacional.También quedó dañada parte de la infraestructura colectiva. Algunas calles mostraban enormes grietas y varios puentes y elevados fueron clausurados al ser considerados demasiado inestables.“Los puentes, las vías, todo eso necesita reparación”, comentó Lewin.Se empleaban ocho excavadoras para despejar a la Montecito Creek, dijo Tom Fayram, subdirector del departamento de control de inundaciones.“Hace dos días pasé por una zona donde no corría el agua y hoy pasé por allí y ví que el arroyo estaba restablecido”, dijo Fayram. “Estamos avanzando mucho y tenemos varios días antes de que llegue la próxima tormenta”.Más de 2 mil rescatistas se quedaron trabajando en la comunidad, a unos 145 kilómetros (90 millas) al noroeste de Los Ángeles, hasta tarde la noche del sábado, realizando difíciles trabajos en medio del calor.Gran parte de la comunidad, de unos 9 mil habitantes, está bajo órdenes de evacuación para permitirle a las autoridades despejar los escombros y restaurar los servicios de agua, sanidad, electricidad y gas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.