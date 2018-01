Amenaza con matar a jugadores en partido de la NFL

Las autoridades arrestaron a un hombre radicado en San Antonio que presuntamente amenazó con asesinar a jugadores de los Acereros de Pittsburgh durante el partido divisional de playoffs de la NFL a efectuarse hoy en el Heinz Field, publicó The Washington Post.“El juego de playoffs del domingo en Pittsburgh va a ser como ningún otro. ¿La razón? Porque va a ser mi último día en este patético planeta. Así que ¿Por qué no llevarme varias vidas inocentes conmigo?”, escribió Yuttana Choochongkol, de 30 años, de acuerdo con el parte policial del arresto que obtuvo la estación KSAT de San Antonio.“El partido de los Steelers estará lleno a reventar, y es cuando planeo matar a jugadores de futbol y seguidores antes de quitarme mi miserable vida. Después de todo, ¿qué tiene que perder alguien que va a suicidarse? Absolutamente nada. Así que ¿por qué no llevarme antes a unos jugadores millonarios de los Steelers? Parece buena idea. Jajajajajaja”.El objetivo era uno de los partidos más visibles y espetados de la NFL, donde los Acereros o los Jaguares de Jacksonville avanzan al juego por el campeonato de la AFC que se jugará la semana próxima en Nueva Inglaterra.Los Acereros manifestaron su agradecimiento por la forma en la cual puso la policía fin al peligro, diciendo en comunicado “en el sitio de internet del Heinz Field se recibió una amenaza en torno al juego de playoffs contra Jacksonville. Nosotros tomamos en serio todas las amenazas y remitimos la información al FBI y a la policía de la ciudad de Pittsburgh. Agradecemos a las corporaciones por poder identificar y rastrear al individuo para arrestarlo. Valoramos el trabajo y la atención que nuestras corporaciones policiacas brindan a nuestras comunidades”.De acuerdo con KSAT, el hombre hizo llegar asimismo la amenaza a la estación de Pittsburgh KDKA y los funcionarios la entregaron al FBI, que identificó el nombre de usuario de Choochongkol y el domicilio del proveedor su servicio de internet. Posteriormente las amenazas se ubicaron en Worldside Clinical Trials de San Antonio. En el parte policiaco se indica que, de acuerdo con la compañía de pruebas de medicinas nuevas, en el transcurso de los últimos siete años Choochongkol ha participado 25 veces en pruebas médicas.

