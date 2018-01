Estados Unidos– Teniendo a Rusia en mente, la Administración de Trump apunta a desarrollar una nueva estrategia nuclear, que, según dice, facilitará la disuasión de amenazas a los aliados europeos.El plan, el cual no ha sido aprobado por el Presidente de EU, tiene la intención de disminuir la probabilidad de un conflicto nuclear, sin embargo, los críticos argumentaron que haría todo lo contrario.La prosupuesta -revisada por primera vez desde 2010- contempla varios estudios de seguridad emprendidos desde que Donald Trump asumió el cargo.En muchos sentidos, reafirma la política nuclear del expresidente Barack Obama, incluido su compromiso por reemplazar elementos clave de su arsenal nuclear con armas nuevas y modernas en las próximas décadas.Además, afirma que EU se adherirá a acuerdos de control de armas existentes, mientras se expresan las dudas sobre los nuevos pactos de este tipo.Se espera que la nueva "doctrina nuclear" de Trump se publique a principios de febrero, seguida de una política relacionada con el papel y el desarrollo de las defensas del país contra los misiles balísticos.Trump ha afirmado que consideraría usar armas nucleares sólo en "circunstancias extremas", sin responder sobre lo que eso significa.Por otra parte, el Pentágono no hizo comentarios de un documento publicado por el portal de noticias The Huffington Post que generó fuertes críticas de expertos en control de armas, que hicieron pública su preocupación por la posibilidad de que aumente el riesgo de una guerra nuclear.El Departamento de Defensa dijo ayer que no discute copias de borradores previos a las decisiones de estrategias y revisiones."La revisión de la postura nuclear no ha sido completada y será revisada y aprobada en última instancia por el presidente y el Secretario de Defensa", indicó el Pentágono en un comunicado.Una fuente conocedora del documento dijo a la agencia Reuters que el borrador es auténtico, pero no precisó si se trata de la misma versión que será presentada a Trump para su aprobación."El mundo es más peligroso, no menos", indica el texto.El documento respalda el papel de las armas nucleares como algo disuasivo para sus adversarios, y, como se esperaba, apoya una costosa modernización del envejecido arsenal nuclear estadounidense.La Oficina Presupuestaria del Congreso calculó que la modernización y mantenimiento del arsenal nuclear durante los 30 próximos años costará más de 1.2 billones de dólares.

