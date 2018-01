El hombre responsable de la peor masacre en la historia moderna de Estados Unidos, empleó medidas elaboradas para obstaculizar la inevitable investigación de las autoridades, de acuerdo a documentos de una corte federal que fueron abiertos al público este viernes, indica The New York Times.Las órdenes de cateo del FBI arrojaron nueva luz sobre el grado al que Stephen Paddock, quien mató a 58 personas e hirió a más de 500 al abrir fuego contra una multitud de personas desde una habitación de un hotel en el mes de octubre, planeó el ataque y preparó los sucesos posteriores.Una de las órdenes describe la manera en que Paddock “destruyó o trató de ocultar los aparatos de medios digitales”.Investigadores dijeron que utilizó aparatos de comunicación anónimos, incluyendo un teléfono celular pre-pagado, para cubrir sus rastros y empleó “un nivel de sofisticación que es encontrado comúnmente en las masacres”.Aunque el móvil del ataque sigue sin conocerse.En la habitación del Mandalay Bay Resort and Casino se encontraron tres teléfonos celulares que pertenecían a Paddock, incluyendo dos que los investigadores revisaron y otro que no pudieron desbloquear.Un agente del FBI dijo que si había alguna información relacionada con alguna posible conspiración, se encontraría en ese aparato.La novia de Paddock, Marilou Danley, no ha sido acusada de ningún delito y ha hablado en varias ocasiones con los investigadores, su abogado ha dicho que ella no estaba enterada de los planes letales de Paddock.“Hasta ahora, ella ha sido identificada como la persona más probable que haya ayudado a Stephen Paddock, ya que según les dijo a las autoridades, sus huellas dactilares podrían ser encontradas en las balas usadas durante el ataque”, de acuerdo a uno de los documentos.Les comentó a los agentes que ocasionalmente había ayudado a Paddock a llenar los cargadores con balas.De acuerdo a los documentos, al parecer Paddock utilizó el internet para comprar muchos de los objetos que usó en la masacre, incluyendo armas, municiones, utensilios para cortar vidrio y maletas, durante 12 meses anteriores al suceso.Un investigador dijo que al revisar la cuenta de correo electrónico de Danley “podría revelar el panorama completo de los planes de Paddock y la posible participación de Marilou Danley”.Las autoridades también solicitaron información de varias cuentas de Instagram que podrían estar vinculadas a Danley, quien eliminó su cuenta de Facebook horas después del ataque.El FBI también descubrió correos electrónicos entre dos cuentas relacionadas con Paddock, en uno de ellos menciona un aditamento que permite que un rifle semiautomático dispare más rápido. En los demás, también se refiere al funcionamiento de rifles.Los investigadores no han podido descifrar por qué Paddock intercambió mensajes relacionados con armas que fueron usadas en el ataque. Es posible que alguien más tenía acceso a una de las cuentas de correo electrónico.Si ése es el caso, el FBI necesita identificar a esa persona.

