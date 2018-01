Primeros exámenes oficiales de Trump podrían aportar pistas sobre su salud

El médico personal del presidente Trump dijo en una ocasión que “iba a ser la persona más saludable que haya sido electa a la Presidencia”; sin embargo, existe una buena evidencia que arroja dudas sobre esa afirmación, de acuerdo a The Washington Post.Trump, quien se sometió a su primer examen físico presidencial el viernes por la tarde, tiene más edad que todos los presidentes anteriores cuando asumieron el puesto.También es el presidente que pesa más, ya que consume una dieta pesada de hamburguesas Big Mac, Filet-O-Fish, sándwiches, pollo frito, pizza, bistec bien cocido y dos rondas de postre.Al parecer, se ejercita poco, además de practicar golf, pasa la mayor parte de su tiempo recorriendo el campo en su carrito eléctrico. También se queja de que puede dormir poco.Los riesgos de ese perfil de salud son bien conocidos: enfermedades del corazón, derrame cerebral, diabetes e hipertensión, por nombrar algunos.“No se ve saludable”, comentó Daryl Isaacs, médico internista de Langone Health de la Universidad de Nueva York, quien es uno de los pocos expertos médicos que están dispuestos a dar una opinión acerca del presidente. “Su complexión no se ve saludable”.“El examen físico del presidente que se llevó a cabo el día de hoy en el Centro Médico Nacional Militar Walter Reed salió excepcionalmente bien”, dijo el Dr. Ronny L. Jackson a través de un comunicado de la Casa Blanca.“El presidente está en excelente estado de salud y el martes voy a dar a conocer algunos detalles sobre la misma”.El examen no incluyó una prueba psicológica, según anunció la portavoz de la Casa Blanca, algunos funcionarios tampoco dijeron si Trump se sometería a pruebas cognitivas.Sin embargo, la salud mental de Trump ha estado bajo escrutinio después que se publicó un libro que lo muestra como una persona que no está preparada para la Presidencia, incapaz de procesar la información y que no está interesado en tomar decisiones difíciles.Trump dijo en 2016 que medía 6’3 pies de estatura y pesaba 236 libras, lo cual, la comunidad médica lo considera como sobrepeso, si midiera 6’2 pies, de acuerdo a las reglas para obtener una licencia de manejar en Nueva York, hubiera sido considerado obeso.En ese tiempo, Trump reconoció que había perdido de 15 a 20 libras. Aunque desde la toma de protesta, parece que ha subido de peso.Durante su campaña, Trump dio a conocer un examen que se hizo, el cual mostró que sus niveles de colesterol estaban controlados con medicamentos y estaban dentro de un rango saludable para un hombre de su edad. Su presión arterial era de 116/70 y su nivel de azúcar en la sangre de 99, los cuales son normales. Además de haberle practicado otros estudios como Rayos X de tórax, ecocardiograma y una colonoscopia, todos salieron normales.Al discutir sobre su salud, Trump usualmente menciona la longevidad de sus padres, su madre murió a los 88 años y su padre a los 93, después de sufrir Alzheimer durante cinco años.

