Washington— Donald Trump se sometió el viernes a su primer examen médico como presidente en el hospital militar Walter Reed, en el cual le realizaron una revisión física en medio de insinuaciones de que no es apto mentalmente para el puesto.Trump abordó el viernes por la tarde un helicóptero en la unidad médica de Bethesda, Maryland, a las afueras de Washington, tras haber estado alrededor de tres horas en el hospital. El mandatario estrechó la mano de su médico, el doctor Ronny L. Jackson, y después se despidió agitando la mano para finalmente subirse al helicóptero. Más tarde el mismo viernes el presidente viajará a Florida para pasar el fin de semana.Lo que solía ser un examen bastante rutinario para los presidentes anteriores, ha adquirido una importancia desmesurada en la época de Trump, debido al tono de algunas de sus publicaciones en Twitter, comentarios atribuidos a algunos de sus asesores cercanos y la reciente mala pronunciación de palabras en sus discursos en la televisión nacional.Algunos de los comentarios fueron publicados en un nuevo libro sobre el primer año de Trump como presidente de Estados Unidos, "Fire and Fury: Inside the Trump White House", por Michael Wolff, que la vocera presidencial calificó como "una completa fantasía" por indicar que su jefe de 71 años es indisciplinado.El mismo Trump ha rechazado tajantemente cualquier insinuación de que no está apto mentalmente y se ha declarado a sí mismo como "un genio muy estable".El examen médico duró varias horas y revisó aspectos como la presión arterial, el colesterol, el nivel de azúcar en la sangre, ritmo cardiaco y peso del mandatario.La Casa Blanca indicó que está programado que el doctor Jackson emita un comunicado el viernes después del examen, luego dé una lectura detallada de la prueba el martes y responda a las preguntas de los medios de comunicación.No se prevén conclusiones sobre su agudeza mental. La Casa Blanca dijo que Trump no se someterá a un análisis psiquiátrico. Las evaluaciones cognitivas no son rutinarias en los exámenes físicos estándar, aunque recientemente se cubrieron en las visitas anuales del programa de asistencia médica para los ancianos, Medicare.

