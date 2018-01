Empresa de ciberseguridad: Senado de EU en la mira de 'hackers' rusos

Los mismos hackers de tendencia rusa que penetraron vía internet al Partido Demócrata han estado abriendo en los últimos meses el camino para una campaña de espionaje contra el Senado de Estados Unidos, aseguró el viernes una empresa de ciberseguridad, dice una publicación de Los Ángeles Times.El anuncio sugiere que el grupo apodado Fancy Bear, cuyo hackeo perturbó la contienda electoral estadounidense de 2016, sigue ocupado intentando reunir los e-mails de la élite política de EU.“Todavía están muy activos —al menos haciendo preparativos— con el propósito de volver a influir en la opinión pública”, dijo Feike Hacquebord, investigador de seguridad en Trend Micro Inc., que publicó el reporte. “Están buscando información que posteriormente pudieran filtrar”.La oficina del Senado encargada de la seguridad de la Cámara Alta rehusó hacer comentarios.Hacquebord señaló haber basado su reporte en el hallazgo de un conjunto de sitios de internet de apariencia sospechosa diseñados para parecerse al sistema interno de e-mail del Senado. Luego comparó huellas digitales relacionas con dichos sitios con lo que usa de manera casi exclusiva Fancy Bear.Ya antes Trend Micro había llamado la atención internacional cuando usó una técnica idéntica a fin de desenmascarar sitios falsos aparentemente hechos en abril de 2017 a efecto de recolectar e-mails del equipo de campaña del candidato presidencial francés Emmanuel Macron.Hacquebord explicó que los sitios falsos del Senado —establecidos en junio y septiembre de 2017— son iguales a los de sus contrapartes francesas.“Así es exactamente como atacaron al equipo de campaña de Macron en Francia”, dijo.Determinar el origen es algo extremadamente confuso en el mundo de la seguridad cibernética, donde los hackers emplean de forma rutinaria a indicios engañosos y distracciones para confundir a sus adversarios. Pero Trend Micro, que lleva años siguiendo a Fancy Bear, consideró no haber duda alguna.“Estamos 100 por ciento seguros de que esto se puede atribuir al grupo”, dijo Rik Ferguson, uno de los colegas de Hacquebord.Si Fancy Bear ha tenido en la mira al Senado en el curso de los últimos meses, no sería la primera ocasión. En un análisis de Secureworks realizado por la AP se indica que entre 2015 y 2016 varios empleados de la Cámara Alta fueron blanco de ciberataques.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.