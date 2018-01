¿Por qué recibimos a gente de países de mierda?: Trump

El presidente de EU, Donald Trump, dijo hoy -de manera muy vulgar- que no quiere recibir gente de países como Haití, El Salvador y algunas naciones africanas, informó The New York Times.Este jueves durante una reunión para renegociar el programa que concede residencia legal a inmigrantes de Haití, El Salvador y países africanos, expresó su molestia con un "¿Por qué tenemos que recibir gente de países de mierda?". El lunes, el republicano retiró dichas protecciones a 200 mil salvadoreños; en noviembre lo hizo con 59 mil haitianos.El republicano respondió así a la propuesta de algunos legisladores para encontrar una alternativa la eliminación del programa, conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS). Trump refutó la propuesta diciendo que sería mejor que EU acogiera a personas de países como Noruega. El TPS es un programa diseñado en 1990 para conceder visados temporales y permisos de trabajo a personas de 10 países afectados por guerras o desastres naturales. Muchos de los beneficiarios viven en EU desde hace décadas. Muchos de sus hijos son americanos.La conversación tuvo lugar en el Despacho Oval, y según las fuentes citadas, los asistentes —congresistas y senadores— quedaron estupefactos por los comentarios despectivos del presidente. La conversación se produjo en el marco de las negociaciones sobre otro programa migratorio, DACA, que concede las mismas protecciones a 800 mil inmigrantes que llegaron a EU como menores, de la mano de sus padres. Según The New York Times, cuando Trump escuchó que en la propuesta los legisladores querían reinstarurar las protecciones para los haitianos, el presidente dijo: “¿Por qué queremos a gente de Haití aquí?”.En un comunicado al Times, Raj Shah, un portavoz de la Casa Blanca, no desmintió los comentarios de Trump y afirmó: “Mientras algunos políticos de Washington eligen pelear por otros países, el presidente siempre peleará por el pueblo americano. Al igual que otros países tienen sistemas de inmigración basados en un sistema meritocrático, el presidente Trump quiere luchar por soluciones permanentes que hagan a nuestro país más fuerte, recibiendo a quienes puedan contribuir a nuestra sociedad”.Un análisis reciente de la ONG International Crisis Group sostiene que El Salvador está incapacitado de recibir a sus 200 mil ciudadanos residentes en EU. Haití, acechado por el crimen y los desastres naturales se encuentran en una fragilidad institucional similar.Los comentarios del presidente no llegan sin precedentes. “Todos tienen sida”, dijo Trump en junio del año pasado, también en el Despacho Oval, sobre 15 mil haitianos que habían llegado a EU desde que tomó posesión. Sobre 40 mil nigerianos, el republicano pidió: “Que vuelvan a sus cabañas en África”. Trump se alzó al poder utilizando una dura retórica antiinmigrante que, más allá de estos comentarios, se ha traducido en un incremento del 40 por ciento en las deportaciones, la promesa de construir un muro con la frontera sur y un veto migratorio contra países musulmanes y refugiados.En 2017, el presidente también retiró el TPS para 5 mil 300 nicaragüenses y unos mil sudaneses, cuyo país vive todavía una situación de inestabilidad. Y está considerando hacer lo mismo con 86 mil hondureños. En el punto de mira de la Administración están miles de ciudadanos de Sudán del Sur, Yemen, Nepal, Somalia y Siria.

