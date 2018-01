El 'efecto Trump' se desvanece; migrantes reanudan su travesía al norte

Los albergues para indocumentados ubicados a lo largo de la frontera sur vuelven a llenarse, los abogados migratorios de la región dicen que el número de casos que llevan está en aumento. Alrededor del suroeste, agentes fronterizos están deteniendo a más de mil personas diarias, señala The New York Times.Meses después de que las aprehensiones descendieron a su punto más bajo en 17 años, el cual funcionarios gubernamentales celebraban orgullosamente como un “efecto Trump”, la cantidad de migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos se ha disparado, rebasando el mes pasado los 40 mil en la frontera surponiente, más del doble que las cifras registradas en primavera, de acuerdo con datos recientes del Departamento de Seguridad Interna.En los patrones migratorios influyen muchos factores, entre ellos la economía y la violencia de las pandillas en Centroamérica. Pero aparentemente también parece que ya empezó a desvanecerse cualquier efecto disuasivo de las duras palabras de Trump y de la intensificación de la vigilancia inmigratoria.En entrevistas, voluntarios y abogados fronterizos consideran que los migrantes y los polleros dejaron de mantenerse agazapados, decidiendo que intentar llegar a un país rico y seguro no resulta más peligroso que antes.“Creo que se trató de un período de ‘vamos a esperar a ver qué pasa”, dijo Rubén García, director de la Casa Anunciación, el albergue en El Paso que recibe a las personas que acaban de cruzar mientras buscan lugares más permanentes para vivir.García señaló el plan presidencial de contratar decenas de miles de agentes fronterizos, anunciado en febrero pero que aún no se cristaliza debido a que el Congreso no ha aprobado los fondos. Lo mismo pasa con el proyecto central de Trump, el muro fronterizo.“Cuando resultó evidente que no hubo ningún cambio dramático por parte de la administración, entonces los polleros empezaron a volver a vender su producto y el flujo comenzó a reanudarse”, dijo García.Al dar a conocer los datos, el Gobierno reconoció haber perdido terreno en su intento por contener la inmigración. Pero también citó las estadísticas a fin de insistir en que el Congreso debe reformar las leyes inmigratorias para impedir que llegue más gente.Las cifras de aprehensiones representan un indicio de la actividad fronteriza, pero no toman en cuenta a las personas que se internan sin ser detectadas. A pesar de que el reciente aumento deja claro que el flujo de migrantes se ha reactivado, los números no se han acercado a los niveles de crisis de 2014, cuando casi alcanzaron los 70 mil migrantes en un solo mes, muchos de ellos menores de edad que viajaban solos. Funcionarios de Seguridad Interna señalaron que en 2017 las aprehensiones seguían constituyendo un descenso del 40 por ciento respecto al año anterior.