Aprueba Vermont mariguana recreativa

Vermont— El Senado de Vermont dio ayer la aprobación final a un proyecto de ley que permitiría el uso recreativo de la mariguana, poniendo al estado en curso para convertirse en el primero del país en legalizarla.Por votación oral, el Senado aceptó la propuesta que legalizaría que los adultos posean y cultiven pequeñas cantidades de mariguana, pero no establece un sistema para gravar y regular la producción y venta de la droga.La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley la semana pasada, y el gobernador Phil Scott indicó que lo firmará.“Hoy, el Senado acercó a Vermont un paso más hacia un enfoque racional de la mariguana”, dijo en un comunicado el presidente del Senado Pro Tem Tim Ashe, demócrata y progresista.“Decenas de miles de ‘vermonters’ ya no sentirán que están cometiendo un crimen por su uso privado y responsable de la mariguana ‘’.Los senadores que votaron en contra del proyecto de ley no solicitaron una votación nominal. Tiene efecto el 1 de julio.“Creo que esta es una reforma de la justicia penal muy emocionante para Vermont. Ha habido terribles daños que han ocurrido en nombre de la prohibición de la marihuana que han afectado desproporcionadamente a personas pobres y personas de color durante demasiado tiempo”, dijo Laura Subin, directora de la Coalición de Vermont para regular la mariguana.Una vez que la ley entre en vigencia, Vermont se convertirá en el noveno estado del país, junto con el Distrito de Columbia en aprobar el uso recreativo de la hierba y la única área donde la ley no fue creada por el voto de los residentes. Vermont no permite votos de referéndum.Justin Strekal, director político de la Organización Nacional para las Leyes de Reforma de la Marihuana, dijo que Vermont y el Distrito de Columbia son las únicas jurisdicciones sin una estructura de impuestos y regulación como parte de sus leyes de legalización de la mariguana.

