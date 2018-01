El presidente estadounidense, Donald Trump, evitó este miércoles aclarar si permitirá que le interrogue el fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller."Veremos lo que ocurre", dijo al ser preguntado sobre si estaría abierto a que le interrogue Mueller, durante una conferencia de prensa con la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, en la Casa Blanca.El presidente afirmó que, como no hay conspiración entre su campaña electoral de 2016 y el Gobierno ruso, porque nadie la ha encontrado en ningún nivel hasta ahora, parece improbable que haya una entrevista de los investigadores con él.Pese a la insistencia de un periodista, Trump evitó comprometerse a reunirse con Mueller si este lo solicita, lo que supone una marcha atrás respecto a su promesa de junio pasado, cuando dijo que estaría completamente dispuesto a proporcionar un testimonio jurado al fiscal especial.Según medios estadounidenses, Mueller planteó la posibilidad de interrogar al mandatario republicano durante una reunión a finales de diciembre con los abogados de Trump, y estos están conversando sobre el formato que tendría esa posible entrevista.Hasta el momento, la investigación ha desembocado en la presentación de cargos contra cuatro personas relacionadas con el magnate, pero él ha asegurado que tiene garantías de que no está siendo investigado dentro de esa "caza de brujas"."No hubo absolutamente ninguna conspiración", insistió hoy Trump."Durante 11 meses han tenido esa falsa nube suspendida sobre esta Administración, sobre nuestro gobierno. Y ha dañado a nuestro gobierno".En la misma conferencia de prensa, el republicano aclaró su posición en las negociaciones con el Congreso para reemplazar con una ley el plan DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que protege de la deportación a unos 690 mil jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, apodados "dreamers".Al ser preguntado si aceptaría un acuerdo que no incluyera fondos para el muro, Trump fue tajante:"No, tiene que incluir el muro"."Necesitamos el muro para tener seguridad. Creo realmente que (los legisladores) van a conseguir una solución al problema de DACA. Cualquier solución tiene que incluir el muro, porque sin el muro no funcionará", agregó el presidente.Esa posición de Trump, que pidió al Congreso 18 mil millones de dólares a lo largo de una década para construir el muro, dificulta la negociación con los demócratas, que consideran inaceptable ese proyecto del mandatario e insisten en que su único objetivo sigue siendo reemplazar DACA.

