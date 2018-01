Afirma Trump que vencería a Oprah Winfrey

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este martes que podría vencer a Oprah Winfrey en una eventual contienda presidencial."Si, ganaré a Oprah (sic). (Competir contra) Oprah sería muy divertido. La conozco muy bien, salí en uno de sus programas. Tuvo a Donald Trump (como invitado)", comentó Trump a los periodistas durante un encuentro con legisladores en la Casa Blanca."Me gusta Oprah. No creo que se vaya a presentar", añadió.En diálogo con periodistas el mandatario señaló que le agrada Winfrey, cuyo impactante discurso durante la premiación de los Globos de Oro el domingo por la noche generó especulación sobre una potencial candidatura demócrata a la Presidencia en 2020.Una amiga cercana de la productora dijo que está "intrigada" por la posibilidad de postularse en 2020, pero que no lo está analizando por el momento.Los seguidores de la presentadora inundaron Twitter este lunes con pedidos para que se postule a la Presidencia tras su inspirador discurso sobre un "nuevo día" en apoyo de las víctimas de abusos.Con una fortuna estimada en cerca de 3 mil millones de dólares, Winfrey fue entre 2006 y 2008 una de las principales recaudadoras de fondos en apoyo de la campaña presidencial del demócrata Barack Obama, el primer presidente afrodescendiente de la historia estadounidense.Al revuelo sobre las posibles intenciones de Oprah se sumó una nueva polémica relacionada con la hija mayor de Trump, Ivanka, quien este lunes por la noche aplaudió el discurso de los Globos de Oro en un tuit.Acabo de ver el poderoso e inspirador discurso de @Oprah en los #GoldenGlobes de anoche. ¡Unámonos todos, hombres y mujeres, y digamos #TIMESUP!", escribió Ivanka , en referencia al movimiento contra el acoso sexual "Time's Up" que han creado centenares de actrices y productoras de Hollywood.Ese tuit le mereció numerosas críticas, dado que su padre está acusado por al menos 16 mujeres de haberse propasado sexualmente con ellas, e Ivanka siempre ha guardado silencio sobre ese tema.¡Genial! Puedes hacer una generosa donación al Fondo de Defensa Legal de Time's Up, que está disponible para apoyar a quienes acusan a tu padre", tuiteó la actriz Alyssa Milano, una de las promotoras del movimiento en Hollywood, en respuesta al mensaje de Ivanka.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.