La administración Trump recortaría o pospondría los fondos destinados a vigilancia fronteriza, tecnología con radares, patrullas marítimas y agentes de aduanas en su próximo plan de gastos para contener la inmigración ilegal —todas medidas de seguridad probadas que funcionarios y expertos han dicho resultan más efectivos que erigir un muro a lo largo de la frontera mexicana, dijo The New York Times..El presidente Trump ha convertido al muro fronterizo en una parte central de su campaña contra la inmigración ilegal a fin de cerrar la entrada de las drogas, los terroristas y las pandillas como la Mara Salvatrucha a Estados Unidos. De acuerdo con los planes entregados la semana pasada al Congreso, el muro costaría 18 mil millones de dólares en el curso de los próximos 10 años.El muro también se ha transformado en moneda de trueque en las negociaciones conforme los legisladores intentan evitar que sean deportados casi 800 mil inmigrantes indocumentados jóvenes.Pero expertos en seguridad señalaron que la atención presidencial en el muro ignora la naturaleza constantemente en evolución del terrorismo, la inmigración y el narcotráfico.“Quienes están atendiendo esto saben que una solución del Siglo III a un problema del Siglo XXI no va a corregir esto a largo plazo”, dijo el representante Will Hurt, un republicano texano.Davie Biet, analista del Instituto Cato, consideró que el muro fronterizo de poco serviría para detener el comercio de derogas. Tampoco pondría un alto a la inmigración ilegal, dijeron otros expertos.Funcionarios de Seguridad Interna con frecuencia han descrito la seguridad fronteriza como un sistema integral, conformado no sólo de muros y vallas sino también de rutas de patrullajes, iluminación, cámaras, sensores y personal.La solicitud presupuestal de Trump para un muro representa más de la mitad de los 33 mil millones de dólares destinados tentativamente a la seguridad fronteriza a lo largo de la próxima década. En la solicitud se eliminan fondos cruciales dirigidos a programas de seguridad fronteriza o se quita dinero a los mismos, amenazando con dejar huecos enormes.En una guía presupuestal interna para el año fiscal 2019 se muestra que la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca pidió a funcionarios del Departamento de Seguridad Interna disminuir o posponer la asignación de fondos asignados a más tecnología y equipo usados en seguridad fronteriza. Seguridad Interna, se indica en el documento, debe elevar dramáticamente los fondos destinados a un muro en la frontera mexicana.Funcionarios de Seguridad Interna señalaron que los planes podrían modificarse. Sin embargo, en el documento se hace hincapié en la prioridad que el muro sigue representando para Trump, además de girarse instrucciones para que la dependencia busque en el próximo año fiscal mil 600 millones de dólares para construir 118 kilómetros (74 millas) de muro fronterizo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.