En la librería "The Booksmith" de San Francisco se esfuerzan por mantenerse al día con todos los volúmenes críticos de Donald Trump, que abordan la "resistencia" a la presidencia del magnate."La cantidad de libros es asombrosa", dijo el administrador de la librería Camden Avery. "La política tiene hoy un lugar mucho más prominente que el que tuvo en mucho tiempo".La llegada de Trump a la presidencia vino acompañada de una andanada de libros sobre su persona que se espera se intensifique en el 2018, con decenas de volúmenes alusivos a la "resistencia", incluidas guías para oponerse al mandatario, reflexiones sobre la democracia, investigaciones de la interferencia rusa en las elecciones del año pasado y análisis legales, junto con poesías y obras de ficción.La elección de Trump revivió el interés en novelas distópicas clásicas como "1984" y "El cuento de la criada" e impulsó la inminente publicación de "It Occurs to Me That I Am America: New Stories and Art" (Me parece que soy Estados Unidos: Historias y Arte nuevos), que busca generar conciencia social. El libro, que ayudará a costear las actividades de la Unión de Libertades Civiles, incluye material original de populares autores como Neil Gaiman y Mary Higgins Clark."Pedí que escribiesen cuentos y obras de ficción porque no quiero más retórica política", expresó el editor del libro, Jonathan Santlofer. "Quería algo que la gente disfrute leyendo y mirando. Estas historias son algo que puede provocar emociones e incluso transmitir un mensaje sin ser polémico".Este mes se cumple el primer aniversario de la presidencia de Trump y también de manifestaciones masivas de mujeres el día de su inauguración. La recopilación "Together We Rise: Behind the Scenes at the Protest Heard Around the World" (Juntas nos rebelamos: Detrás de la escena en la protesta que repercutió en todo el mundo) incluye ensayos de Roxane Gay, Ashley Judd y America Ferrera. "Keep Marching: How Every Woman Can Take Action and Change Our World" (Sigan adelante: Qué pueden hacer las mujeres para cambiar el mundo), de la activista Kristin Rowe-Finkbeiner, contiene "tácticas, soluciones políticas y estrategias comprobadas que toda mujer puede usar para ganar peso".Varios libros nuevos abordarán los desafíos del sistema de gobierno estadounidense. "How Democracies Die" (Cómo mueren las democracias), de los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, analiza el deterioro de los derechos políticos en distintos países. "Trumptocracy", de David Frum, advierte contra "el autocomplaciente optimismo" que nos lleva a pensar que la política estadounidense está inmune a cualquier daño letal. "The List" (La lista), de Amy Siskind, recopila sus populares columnas digitales sobre los quiebres de las tradiciones democráticas que se sucedieron en el 2017. Timothy Snyder, que viene de publicar el popular libro "On Tyranny" (Sobre la tiranía), se apresta a publicar "The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America" (El camino hacia la privación de las libertades: Rusia, Europa, Estados Unidos). Snyder es un profesor de historia de la Universidad de Yale y su nuevo volumen se enfoca en los peligros que enfrenta la democracia, tanto en Estados Unidos como en otros países."Para mí al menos, la idea central de 'On Tyranny' era salir adelante: sabiendo lo que sabemos del pasado, debemos actuar con presteza en el presente", comentó Snyder. "En el nuevo libro trato de demostrar el momento que vivimos, para que podamos ver todo lo que tanto queremos y cómo todo eso está siendo atacado. El objetivo es que asumamos nuestras responsabilidades: Al movilizarnos para preservar las virtudes políticas amenazadas, nos transformamos en el tipo de ciudadanos que pueden generar un futuro mejor".El mote "libro de la resistencia" es algo tan ambiguo como la misma definición del movimiento de resistencia. El desprecio por el presidente es el elemento común que une a escritores que tal vez tengan poco que decirse entre ellos, desde el fundador del movimiento "Black Lives Matter" (Las vidas de los negros son importantes) Patrisse Khan-Cullors, cuya autobiografía "When They Call You a Terrorist" (Cuando te dicen terrorista) saldrá a la venta a fin de mes, hasta Frum, quien supo escribir los discursos de George W. Busch hijo, y la periodista y escritora Sarah Kendzior, cuyo libro digital "The View from Flyover Country" está siendo reeditado en papel impreso."Considero que una resistencia diversa es algo positivo", escribió Kendzior en un reciente correo electrónico. "Todos tienen distintos puntos de vista acerca de cómo pasó todo esto y de cómo frenar estas políticas inhumanas e inconstitucionales. Esto no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todo, pero sí podemos coincidir en que no queremos una autocracia en Estados Unidos".El profesor de derecho de Harvard y ex funcionario del gobierno de Barack Obama Cass R. Sunstein publicó "Can It Happen Here: Authoritarianism in America" (¿Puede suceder aquí?: El autoritarismo en Estados Unidos), con ensayos de una cantidad de expertos en la democracia estadounidense con distintos puntos de vista. El libro fue inspirado obviamente por Trump, pero Sunstein negó que fuese parte de un movimiento de resistencia. Lo describe como una "exploración del gobierno propio" que aborda situaciones actuales y momentos históricos como la concentración de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.Los opositores a Trump han estado disfrutando de "Fire and Fury" "Fuego y furia", el libro de Michael Wolff con revelaciones explosivas sobre el funcionamiento del gobierno. Pero los libreros no lo ubican necesariamente en la categoría de libro de "resistencia". El dueño de la librería de Chicago Unabridged Books, Ed Devereux, lo coloca en la sección de no-ficción nueva."No creo que uno vaya a leer ese libro para aprender cómo resistir o para buscar formas de lidiar con el sistema político", expresó. "Es tan solo un best-seller".