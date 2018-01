Washington— Donald Trump podría ser interrogado en breve como parte de la investigación del fiscal especial, Robert Mueller, sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016, reportó el lunes The Washington Post.Mueller planteó el asunto de la entrevista con Trump durante una reunión a fines de diciembre con los abogados del mandatario, John Dowd y Jay Sekulow, conforme al reporte.El encuentro, con preguntas limitadas, podría realizarse en las próximas semanas, publicó el diario, que citó a una persona cercana al presidente."Esto se está moviendo más rápido de lo que nadie realmente se da cuenta", señalo la fuente.El presidente de EU se siente cómodo de participar en dicha entrevista y cree que pondría fin a las preguntas sobre si su campaña se coordinó con Rusia en las elecciones, agregó.Sekulow y Dowd no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el reporte del rotativo estadounidense.El abogado de la Casa Blanca, Ty Cobb, no quiso comentar el asunto y expresó que era una política no hablar sobre las comunicaciones con la oficina del fiscal especial.Más temprano este lunes, una fuente con conocimiento del asunto dijo que hubo discusiones preliminares con abogados para que Mueller pueda interrogar al magnate.Citando a tres personas cercanas a la situación, NBC publicó que los abogados del mandatario se habían reunido con representantes de la oficina de Mueller a fines de diciembre para hablar sobre el posible interrogatorio.Las discusiones incluyeron el posible lugar donde se llevaría a cabo y la duración, así como los estándares legales y las opciones de su formato, entre ellas la entrega de respuestas escritas en lugar de una reunión formal, de acuerdo con la cadena de noticias.El portavoz de la oficina del fiscal especial, Peter Carr, tampoco quiso comentar el reporte.Mueller, que depende del Departamento de Justicia, está investigando las denuncias sobre una supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses y una posible colusión con parte del equipo de campaña de Trump.Las agencias de inteligencia concluyeron que Rusia intervino en las elecciones para intentar ayudar a Trump a lograr un triunfo electoral.Rusia negó cualquier intromisión, mientras que el mandatario ha dicho que no hubo ningún tipo de colusión.Hasta el momento, la investigación de Mueller desembocó en la presentación de cargos contra cuatro personas relacionadas con Trump: su exasesor de seguridad en la Casa Blanca Michael Flynn, su exjefe de campaña Paul Manafort, su "número dos" en la campaña, Rick Gates, y otro exasesor, George Papadopoulos, que trabajó para el magnate durante las elecciones.

