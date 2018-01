Pide Bannon disculpas a Trump

Washington— El antiguo estratega en jefe del presidente Donald Trump, Steve Bannon, intentó enmendar su situación con el mandatario al publicar ayer un comunicado en el que reafirmó su apoyo al dirigente y elogió a su hijo mayor diciendo al llamarlo “un patriota y buen hombre”.Bannon desató la furia de Trump con sus comentarios al autor Michael Wolff en los que describió como “traicionera” y “antipatriótica” una reunión en junio de 2016 que sostuvo en la Torre Trump en Nueva York con Donald Trump Jr., con los aliados de la campaña presidencial y con un abogado ruso.Posteriormente, Bannon dijo que su descripción estaba dirigida al exdirector de campaña de Trump, Paul Manafort, quien también asistió a la reunión, y no hacia el hijo del presidente.“Lamento que mi retraso en responder a los informes inexactos con respecto a Don Jr. haya desviado la atención de los logros históricos del presidente en el primer año de su mandato”, de acuerdo con el comunicado obtenido por el sitio de noticias Axios.Bannon dijo que su apoyo a Trump y a su agenda era “inquebrantable”.Horas más tarde de que se publicara el comunicado, los funcionarios de gobierno aprovecharon sus apariciones en los programas de noticias dominicales para manifestar su apoyo al mandatario e intentaron desestimar el libro “Fire and Fury: Inside the Trump White House” de Wolff en el que se presenta al 45to presidente como un líder que no comprende el peso de su oficina y cuya competencia es cuestionada por sus asesores.El principal consejero político Stephen Miller, en una combativa aparición en la cadena CNN, describió el libro como “nada más que una pila de basura de principio a fin”.También criticó a Bannon, quien es citado ampliamente por Wolff, y dijo que era “trágico y desafortunado” que Bannon “hiciera esos grotescos comentarios tan fuera de contacto con la realidad y obviamente vengativos”.El director de la CIA Mike Pompeo, quien afirmó que Trump era “completamente adecuado” para dirigir el país, dijo que hizo una pausa antes de contestar debido a que era una “pregunta absurda”.“Eso es de personas que no han aceptado el hecho de que el presidente Trump es el presidente de Estados Unidos y lo siento por ellos”, señaló Pompeo al programa “Fox News Sunday”.En tanto, Trump atacó duramente al autor del libro, mientras sus aliados calificaron de “genio político” al mandatario, publicó AFP.Es un “libro lleno de falsedades”, tuiteó el mandatario.“Tengo que soportar un libro falso escrito por un autor totalmente desacreditado”, señaló el presidente en Twitter.

