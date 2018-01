Preparan demócratas respuestas a reforma fiscal

Cherry Hill, Nueva Jersey— En Nueva Jersey y California, altos funcionarios demócratas quieren permitir que la gente haga donaciones de bien público al Estado en lugar de pagar ciertos impuestos. En Connecticut y Nueva York, funcionarios están explorando un cambio de impuestos sobre la renta a impuestos sobre la nómina. Unos pocos gobernadores han propuesto incluso por recortes de impuestos.Las ideas abundan en momentos en que los legisladores estatales comienzan sus sesiones de 2018 y evalúan los defectos de la reforma republicana de impuestos que el presidente Donald Trump firmó el mes pasado. Legisladores y gobernadores en algunos estados están tratando de ver cómo protegen a sus constituyentes.La política federal implementa un laberinto de cambios. Recorta las tasas de impuestos y aumenta a casi el doble la deducción estándar. Pero también pone límites en ciertas deducciones populares y fija las exenciones personales en cero.Para muchos estadounidenses, el resultado deberá ser obligaciones tributarias más bajas, al menos inicialmente. Se espera que quienes enfrenten cuentas mayores estarán concentrados en algunos estados con impuestos altos.Con los legisladores comenzando sus sesiones y los gobernadores redactando presupuestos estatales, la respuesta es una prioridad política. Las propuestas son atrevidas, aunque no detalladas.Esta semana, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, usó su informe al estado para prometer una demanda contra el plan fiscal republicano que calificó de "asalto" por el gobierno federal. Una demanda añadiría los impuestos a la creciente lista de políticas de Trump que estados demócratas han demandado en las cortes.Otros estados no se han comprometido a demandar, pero algunos líderes han indicado que explorarán la idea."Ciertamente no soy un abogado constitucional, pero la noción de que esto (la reforma) no es constitucional es algo que queremos explorar", dijo Phil Murphy, el gobernador electo demócrata de Nueva Jersey.Funcionarios en California y Connecticut dijeron también esta semana que estaban ponderando opciones legales.En estados de impuestos altos, los funcionarios se están concentrando en proteger a los contribuyentes del impacto de un nuevo límite de 10 mil dólares a las deducciones por pagar impuestos estatales y locales. En California, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York, más de una tercera parte de los contribuyentes se acogen a la deducción en los impuestos federales. La deducción promedio en cada estado es de más de 15 mil dólares.E presidente pro tempore del senado de California, Kevin de Leon, un demócrata que se presentará a las elecciones para el senado del país, introdujo una propuesta de ley esta semana que permitiría a las personas hacer donaciones caritativas al estado en lugar de pagar impuestos sobre la renta. Eso les permitiría pedir la deducción caritativa en los impuestos federales.En Nueva Jersey, el gobernador electo Murphy anunció un plan similar el viernes, pero dijo que los gobiernos locales pudieran implementarlo también y aplicarlo a los impuestos sobre la propiedad.

