Pide Trump 18 mil mdd al Congreso para expandir muro fronterizo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está solicitando al Congreso 18 mil millones de dólares para construir más de mil 100 kilómetros de muro, nuevo y de reemplazo, en la frontera con México, de acuerdo con el diario The Wall Street Journal (WSJ), escribió Notimex.De acuerdo con una nota publicada este viernes en su página de internet, el diario indicó que la inversión significaría expandir y remplazar el muro actual, de casi mil kilómetros, para que alcanzara un total de mil 600 kilómetros en la frontera.Este plan fue presentado por el Departamento de Seguridad Nacional a un grupo de senadores que solicitaron mayores detalles sobre el proyecto del gobierno sobre seguridad fronteriza. El documento fue descrito al WSJ por dos personas que lo habían visto.En total, el gobierno federal solicita cerca de 33 mil millones de dólares para nuevos gastos de seguridad fronteriza, incluidos fondos para tecnología, nuevo personal y carreteras.El documento se refiere a esto como “requisitos críticos de seguridad física en la frontera”.El documento no pretende ser una petición completa sobre las necesidades que prevé el gobierno para el sistema de inmigración, sino sólo en torno a elementos de la seguridad fronteriza, precisó el diario.El WSJ acotó que el apoyo para el muro en el Congreso es escaso, aunque legisladores de ambos partidos respaldan otros tipos de seguridad fronteriza.Entre los recursos que no serían destinados al muro sobresalen 5 mil 700 millones de dólares en cinco años para torres, equipos de vigilancia, vehículos aéreos no tripulados y otras tecnologías; así como mil millones de dólares para la construcción y mantenimiento de carreteras.El plan también contempla 8 mil 500 millones durante siete años para contratar cinco mil nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza y otro personal.El gobierno ya ha solicitado mil 600 millones de dólares para construir 90 kilómetros de muro en Texas y poco más de 20 kilómetros en San Diego para el año fiscal en curso. El Congreso aún no ha aprobado los proyectos de ley para 2018.El nuevo documento del gobierno no precisa dónde exactamente se construirían las secciones adicionales del muro más allá de lo propuesto para este año, según el diario.El costo total de las barreras sería de nueve mil millones de dólares para los primeros cinco años y de ocho mil 700 millones de dólares para los próximos cinco años, según el documento.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.