Washington—El yerno del Presidente Donald Trump, Jared Kushner, buscó alcanzar un pacto sobre inmigración con el Gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto que incluyera la construcción de un muro fronterizo, asegura el libro “El Fuego y la Furia”.Puesto en circulación el día de ayer a pesar de un esfuerzo legal de última hora de Trump para evitarlo, el libro del periodista Michael Wolff cuenta el esfuerzo de Kushner en los primeros días de la Administración Trump cuando Peña Nieto rechazó pagar por el muro.“Kushner veía la oportunidad para convertir el tema del muro en un acuerdo bilateral que lidiara con la inmigración, lo que sería un logro impresionante en la política trumpista”, escribe Wolff sobre el yerno y principal asesor de Trump en la Casa Blanca.En el libro, el periodista no da detalles sobre lo que pudiera incluir el pacto con Peña Nieto, pero señala que en su opinión, México desperdició una oportunidad para complacer a Trump al no acceder a una simulación de pagar por la construcción del muro.“En los primeros días de la Administración (Trump) México perdió su oportunidad. En las transcripciones de conversaciones entre Trump y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que luego se harían públicas, era vivamente claro que México no entendía o no quería jugar el nuevo juego”, dice Wolff.“El presidente mexicano rechazó construir la simulación de pagar por el muro, una simulación que pudiera haberle redundado en una gran ventaja para él, sin que él tuviera que pagar en realidad por el muro”, añade.Brevemente, Wolff hace un recuento sobre cómo a finales de enero de 2017, Peña Nieto decidió cancelar una visita oficial a la Casa Blanca luego de que Trump emitiera un mensaje en la red social Twitter diciendo que la visita no tendría caso si México no se comprometía al pago del muro.También, el libro cuenta que durante su campaña presidencial, el equipo de Trump compartía frecuentemente una gráfica donde se mostraba que la inmigración de México era el principal grupo extranjero viviendo actualmente en la mayoría de Estados Unidos.Con 321 páginas de extensión, el libro dedica sólo algunos párrafos a la relación de Trump con México sin mencionar la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) o la cooperación en seguridad entre los dos países.

