Hartford, Connecticut— Una gran tormenta invernal que ascendió desde las Carolinas hacia Maine cubrió ayer la costa atlántica de Estados Unidos de nieve y trajo consigo vientos que posiblemente provocarán una caída récord de la temperatura.Se pronosticaron hasta 45 centímetros (18 pulgadas) de nieve en el este de la zona de Nueva Inglaterra. Regían avisos de tormenta y estados de emergencia.Escuelas y oficinas de gobierno estaban cerradas, se cancelaron miles de vuelos y se advirtió a los conductores que manejaran con cuidado. Se habilitaron refugios ante el temor de posibles cortes de electricidad que dejaran a la gente sin calefacción.Las autoridades de Carolina del Norte dijeron que dos personas murieron cuando la camioneta en que viajaban se salió de un camino cubierto de nieve y cayó a un arroyo el miércoles por la noche en el condado de Moore, donde no se había pronosticado nieve. La Patrulla de Caminos respondió a 700 choques y 300 pedidos de socorro.Nieve hasta los tobillos y ráfagas de hasta 80 km/h (50 mph) cubrieron la Avenida Costera de Ocean City, Maryland, donde regía un aviso de tormenta de nieve. En Margate, Nueva Jersey, habían caído 10 centímetros (4 pulgadas) de nieve.Se pronostican ráfagas de 80 a 10 km/h (50 a 60 mph) –de fuerza suficiente para derribar árboles y postes eléctricos– en partes de Delaware, Virginia y Maryland, la costa de Nueva Jersey, el este de Long Island, Nueva York y la costa de Nueva Inglaterra.Los avisos de tormenta invernal llegaban hasta Carolina del Sur el miércoles por la noche, pero el meteorólogo Dan Peterson dijo que la tormenta había terminado en los estados sureños en las primeras horas de ayer.La región más afectada ayer fue el noreste, donde Boston recibió más de 35 centímetros (14 pulgadas) de nieve. Después de la tormenta llegará un período de frío intenso.“Creemos que se romperán varios récords de baja temperatura”, dijo Peterson. Añadió que el servicio meteorológico pronostica récords de baja temperatura en 28 ciudades de Nueva Inglaterra, el este de Nueva York y los estados del Atlántico para el domingo por la madrugada.Las autoridades estatales y municipales pidieron a la gente que se prepare para posibles cortes de electricidad y que permanezca en sus casas para que las cuadrillas puedan barrer la nieve de las calles.Existe el temor en Boston y otras ciudades que la nieve que permanezca acumulada en las calles se vuelva una masa de hielo. En algunas zonas, las bajas temperaturas han provocado roturas de cañerías.El clima invernal y la caída brusca de las temperaturas ha provocado un costo humano.Se atribuyen al frío al menos 17 muertes hasta el miércoles. Dos indigentes murieron en Houston por “exposición al clima gélido”, informó la Policía. Se informó de muertes en Mississippi, Michigan y otros estados.Iguanas congeladasHace tanto frío en Florida que las iguanas se están cayendo de los árboles de los suburbios.Las temperaturas cayeron por debajo de 5 grados Celsius (40 grados Fahrenheit) ayer por la madrugada en algunas partes del sur de Florida, de acuerdo con la oficina local del Servicio Meteorológico Nacional.Esa temperatura es lo suficientemente fría para inmovilizar a las iguanas verdes, que son comunes en los suburbios de Miami.Las creaturas nativas de Centroamérica y Sudamérica comienzan a paralizarse cuando las temperaturas están por debajo de los 10 grados Celsius (50 Fahrenheit), explicó Kristen Sommers, quien es la encargada de supervisar el programa de vida silvestre y de peces no nativos para la Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida.Afecta tráfico aéreoComo consecuencia de la tormenta invernal que afecta la costa este de Estados Unidos, los dos aeropuertos de Nueva York, JFK y La Guardia, suspendieron sus operaciones, por lo que aerolíneas mexicanas detallaron qué vuelos operados por éstas fueron afectados.Aeroméxico reportó que fueron cancelados los vuelos 402 Ciudad de México-Nueva York JKF, 403 Nueva York JKF-Ciudad de México, 408 Ciudad de México-Nueva York JKF, 409 Nueva York JKF-Ciudad de México, 414 Monterrey-Nueva York JKF y 415 Nueva York JKF-Monterrey.Asimismo, el temporal con fuertes vientos y nieve provocó la cancelación de los vuelos de Aeroméxico 698 Ciudad de México-Boston y 699 Boston-Ciudad de México.Interjet, por su parte, informó que sus vuelos afectados son el 2990 Ciudad de México-Nueva York JKF, 2991 Nueva York JKF-Ciudad de México, 2994 Ciudad de México-Nueva York JKF, 2995 Nueva York JKF-Ciudad de México, 2996 Ciudad de México-Nueva York JKF y 2997 Nueva York JKF-Ciudad de México.En tanto, Volaris indicó que por seguridad, debido a las condiciones climáticas, fueron cancelados los vuelos 858 Ciudad de México-Nueva York JKF, 880 Ciudad de México-Nueva York JKF, 881 Nueva York JKF-Ciudad de México, así como el 894 Guadalajara-Nueva York JKF.Además, informó que están en el mismo estatus los vuelos 859 Nueva York-Ciudad de México y 895 Nueva York-Guadalajara, programados para el viernes 5 de enero.De acuerdo con el sitio FlighAware, en el de aeropuerto JFK quedaron cancelados todos los vuelos hoy, unos 483 con destino u origen en esa terminal, y 639 en LaGuardia.Hacia el mediodía de ayer, el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, que también sirve a Nueva York, había cancelado 928 vuelos, pero se mantenía abierto porque está más lejos de la zona del impacto del temporal.Aeroméxico informó que a los usuarios cuyo vuelo haya sido afectado no les cobrarán los cargos por reexpedición, cambio de fecha de salida o regreso, así como por cambio de vuelo, siempre y cuando sea en la misma ruta y en la misma cabina.Este programa sólo para boletos emitidos al 6 de enero y en un periodo de viaje hasta el día 9 del mes en curso.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.