El 'gran botón nuclear' de Trump en realidad no existe

Ciudad de México— El presidente Donald Trump presumió ayer que tenía un ‘botón más grande y más poderoso’ que Kim Jong Un, en respuesta a un mensaje emitido en Año Nuevo por el líder norcoreano donde aseguraba que tiene un botón nuclear en su escritorio. Este intercambio de declaraciones es el último ataque entre ambos líderes.A pesar que Trump presumió tener un botón ‘más grande, más poderoso y que sí funciona’, esto es en realidad falso, ya que el proceso para lanzar un ataque nuclear es mucho más complejo que tocar un botón.Para lanzar un ataque nuclear, se hace uso de un maletín llamado ‘la pelota’ o ‘football’, que carga un miembro del ejército que acompaña al presidente a donde sea.Dentro del famoso maletín hay un manual con instrucciones y canales de comunicación para identificarse con los jefes del Pentágono, dando una serie de códigos que sólo el conoce.El exfotógrafo de Obama, Pete Souza explicó de una manera muy sutil que el famoso botón no existía, al publicar una fotografía del escritorio Resolute, que se encuentra en la oficina Oval, mostrando un botón rojo que es para llamar al valet."Por suerte el botón rojo en el escritorio Resolute es para llamar al valet, no empezar una guerra.Además, publicó una imagen del famoso maletín con la frase ‘Dios nos ayude’.Poco antes el martes, Trump parecía abierto a la posibilidad de un diálogo intercoreano luego que Kim realizó una inusitada invitación a Corea del Sur en su discurso de Año Nuevo. Pero la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas insistió en que esas conversaciones no rendirían fruto si no incluyen un mecanismo para eliminar las armas nucleares norcoreanas.En respuesta a la gestión de Kim, Corea del Sur invitó a conversaciones de alto nivel el 9 de enero en la aldea fronteriza de Panmunjom para hablar de cooperación durante las Olimpiadas y, en general, la manera de mejorar las relaciones. Corea del Sur anunció el miércoles que según la emisora estatal norcoreana, el gobierno de Pyongyang aceptó reabrir un canal de comunicación fronterizo.

