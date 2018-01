Este miércoles tres exsecretarios de Seguridad Interna advirtieron por escrito a líderes congresistas y funcionarios de ambos partidos que el plazo para tomar medidas legislativas destinadas a proteger a los inmigrantes indocumentados terminará a mediados de enero, meses antes de la fecha establecida por la Casa Blanca.La misiva —firmada por Jeh Johnson y Janet Napolitado, quienes dirigieron Seguridad Interna durante el gobierno de Barack Obama, y por Michael Chertoff, secretario de la dependencia en tiempos del presidente George W. Bush— se envió cuando los líderes del Congreso y colaboradores del presidente Trump se preparaban para reunirse el miércoles en el Capitolio, donde se espera se debata el programa conocido como Acción Diferida sobre Personas Llegadas durante su Infancia (DACA por sus siglas en inglés).En septiembre, Trump ordenó suspender el programa que protege a los inmigrantes indocumentados de la deportación, dando al Congreso seis meses para ampliar dichas protecciones.“Escribimos no sólo en firme apoyo a esta ley, sino para enfatizar que debe promulgarse con presteza, a fin de cumplir con los considerables requisitos administrativos de implementación, así como satisfacer la necesidad de proporcionar certidumbre a los patrones y a estos jóvenes”, se lee en el documento. “Por estas razones, sólo quedan semanas para mediados de enero, el plazo realista a efecto de establecer un programa sobre los Dreamers a tiempo para prevenir la pérdida a gran escala de autorizaciones de trabajo y la protección ante la deportación”.Los signatarios advirtieron asimismo conocer el número de cambios que deben realizarse con el fin de permitir las solicitudes de los Dreamers que harían el trámite para permanecer en Estados Unidos.El plazo de seis meses fijado por Trump perpetuó la idea equivocada de que no urge encontrar la solución, se sostiene en la misiva.Se requiere tiempo suficiente para capacitar personal a fin de garantizar que las solicitudes sean debidamente revisadas, escribieron los exfuncionarios, señalando que cuando se estableció el DACA, hicieron falta casi tres meses para aprobar las primeras solicitudes.Los firmantes calcularon que el Congreso necesitaría aprobar el 19 de enero la iniciativa de ley a efecto de garantizar tiempo suficiente para que se tramiten las solicitudes antes del plazo del 5 de marzo que la administración Trump fijó como especie de periodo de gracias.Cualquier demora tendría consecuencias no sólo para los inmigrantes cubiertos por el programa, sino también para las empresas que los ocupan, se dice en la misiva.

