Quiere Trump romper la cadena de inmigración

En 1965 el Congreso acordó un modelo inmigratorio que favoreciera la “unificación familiar”. Al dar prioridad a los parientes de los ciudadanos de Estados Unidos, que en su mayoría eran blancos y de ascendencia europea, el Decreto sobre Inmigración y Nacionalidad garantizaría que los futuros recién llegados también fueran abrumadoramente blancos y europeos.No funcionó así, publica hoy The Washington Post.Pero si bien el modelo de unificación familiar llegó a gozar de amplio respaldo como fuente de estabilidad económica y social para los inmigrantes, en el gobierno de Trump se le describe despectivamente como facilitador de “migración en cadena”.Antes de que líderes congresistas y personal de la Casa Blanca se reuniera el miércoles con el propósito de debatir la agenda inmigratoria de la administración, Trump manifestó que poner fin a la “horrible migración en cadena” sería condición para cualquier acuerdo que pudiera proteger a quienes tuvieran posibilidades de ser deportados una vez que en marzo empiece a vencerse el programa de Acción Diferida para Personas Llegadas durante la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).“Ya se les dijo a los demócratas, y lo entienden completamente, que no puede haber DACA sin el MURO desesperadamente necesario en la frontera surponiente y un FIN a la terrible Migración en Cadena y el ridículo Sistema de Lotería de la Inmigración, etc.”, tuiteó Trump el 29 de diciembre.Si bien el término “migración en cadena” no posee precisión técnica, el mes pasado la Casa Blanca lanzó una campaña de diapositivas con su propia definición: “El proceso mediante el cual los ciudadanos extranjero se establecen de forma permanente en el interior de Estados Unidos y posteriormente traen a sus familiares extranjeros, quienes luego tienen la oportunidad de traer a sus familiares extranjeros y así hasta que grupos enteros de familiares lejanos se establecen en el país”.Trump ha apoyado una iniciativa que limitaría a cónyuges e hijos menores de edad de ciudadanos estadounidenses los avales de visas, implementando al mismo tiempo un sistema de puntos que daría prioridad a los trabajadores calificados.Los críticos aseguran que el ataque al sistema basado en las familias forma parte de un intento más amplio de frenar la transformación del país en una sociedad más diversa cuyos crecientes padrones de electores que no son blancos se inclinan por el Partido Demócrata.Señalan asimismo que con frecuencia los diagramas empleados a fin de atacar la “inmigración en cadena” —donde un solo inmigrante trae a docenas de parientes al país— difícilmente reflejan la realidad de un sistema que no avanza con bastante velocidad para permitir este tipo de aval exponencial de visas.Lo importante, dijo Francis Cissna, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, es el principio de que la “migración en cadena” llena los espacios de los aspirantes a inmigrantes con candidatos que cumplen un requisito sobre todo genético, no de aptitud laboral.“La parte problemática es la migración basada en parientes lejanos”, agregó Cissna.Pero sumar la “migración en cadena” a las exigencias que Trump hace de un muro fronterizo dificulta a los críticos contemplar el aspecto técnico, no el racial, de los argumentos.“Anteriormente, existía la postura bipartidista de que la inmigración era buena para la sociedad y la economía y era parte integral de la historia de Estados Unidos”, dijo Sarah Pierde, analista en el Político sobre Política Migratoria. "Pero esta administración ha modificado radicalmente el debate”.

