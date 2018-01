Promete Donald más agentes de la Patrulla Fronteriza

El mandatario estadunidense Donald Trump aseguró que habrá más agentes para asegurar la frontera con México, luego que el presidente del Concilio Nacional de la Patrulla Fronteriza, Brandon Judd, elogió su trabajo y se quejó del poco personal de la corporación que hay en esa región, de acuerdo a un cable de la agencia Efe.“Gracias a Brandon Judd del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza por sus amables palabras sobre lo bien que estamos trabajando en la frontera. Vamos a traer a más y más de tus grandes camaradas y construiremos el MURO que tanto se necesita”, escribió Trump en su cuenta en la red social Twitter.Poco antes del tuit, Judd había declarado en una entrevista en el programa Fox and Friends, de la cadena de televisión Fox News, que "el problema es que tenemos un índice de deserción tan alto que nos cuesta mucho mantenernos con los niveles de contratación”.“La razón principal por la que pasamos malos momentos para mantenernos al día con la contratación es que no hemos hecho la contratación correctamente", indicó.Sin embargo, el dirigente sindical de la Patrulla Fronteriza señaló que 2018 ya se perfila como un buen año, porque "tenemos a un hombre de negocios electo como presidente que vino e hizo algo en un año que la mayoría de la gente pensó que tomaría de dos a tres años".Judd señaló que puede llevar hasta nueve meses contratar a un agente de la Patrulla Fronteriza, en parte porque el sistema para realizar las pruebas de polígrafo de la corporación no ha estado funcionando correctamente."Si miras un sistema de polígrafo normal con cualquier agencia de aplicación de la ley, local, estatal, tienes un índice de fracaso de alrededor del 26 por ciento y el 27 por ciento", dijo Judd."En la Patrulla Fronteriza, tenemos un índice de fallas de hasta el 67 por ciento y el 70 por ciento, lo que indica que no estamos administrando el polígrafo correctamente, y ese es uno de los principales problemas que tenemos".Judd dijo que su consejo para Trump sería construir el muro "en muchos lugares diferentes" y contratar nuevos agentes."Si miras ahora mismo, tenemos un sector en Texas llamado Big Bend, que no cuenta con infraestructura", dijo."Hay muchos lugares diferentes. El Valle del Río Grande (en el sur de Texas) es el área de enfoque en este momento. Pero los delincuentes toman el camino de menor resistencia. Y cuando se fortalece un área y deja otra área abierta, uno es susceptible al crimen yendo a esa área. Por lo tanto, debemos adoptar un enfoque general para la seguridad fronteriza".Judd agregó que ha trabajado en áreas donde no existían muros, pero cuando se agregó uno, "disminuyó el número de aprehensiones de forma exponencial".

