Sheriff hispana tiene todas las de ganar, aunque pierda: LA Times

El mes pasado Guadalupe 'Lupe' Valdez, la primera comisaria abiertamente gay y la primera hispana, anunció que para contender por la gubernatura renunciaría al puesto más alto de la Policía en el Condado de Dallas, después de haberlo ocupado durante casi cuatro gestiones. Es la candidata favorita en las eleciones primarias demócratas, y tiene el potencial de elevar a largo plazo el registro de votantes del partido y su participación en las urnas, sobre todo entre los hispanos. Si bien resulta poco probable que derrote al popular gobernador republicano Greg Abbott, Valdez podría aprovechar la indignación con Trump, movilizando a los electores hispanos, dijo hoy Los Ángeles Times.“Le estamos dando esperanza al pueblo”, dijo Valdez. “Mucha gente ha dado a Texas por perdido”.De 70 años, Valdez no desconoce la adversidad. Se crió en San Antonio, como la menor de los ocho hijos de una familia mexicoestadounidense y migrando con sus padres para trabajar en el campo. Estudió en la Universidad Nazarena del Sur y se incorporó al Cuerpo Femenil del Ejército. Hizo carrera en el Gobierno Federal: en 2002 se convirtió en agente de nivel alto en el Departamento de Seguridad Interna. En 2004 se lanzó para ser alguacil con pocas posibilidades de triunfo.Valdez anunció que basará su campaña por la gubernatura en los temas económicos que afectan a las familias de clase trabajadora y a los adultos mayores, quienes se superaron como ella.“Una de las esperanzas que los demócratas tienen con Lupe Valdez es que aumente el número de hispanos que se registren y voten y que cambie el porcentaje del voto hispano demócrata del rango de 55 a 65 por ciento, donde ha estado últimamente en Texas, a entre 65 y 75 por ciento, donde ha estado en lugares como California”, dijo Mark Jones, profesor de ciencias políticas en la Universidad Rice de Houston.El exdirector del Partido Republicano del Condado Dallas, Jonathan Neerman agregó:“Los electores hispanos republicanos tradicionales podrían abandonar al partido debido a Trump y votar por los demócratas, o el gigante dormido podría despertar y los nuevos electores hispanos podrían votar por los demócratas.”El demócrata Tony Sánchez logró aumentar dramáticamente los hispanos en las votaciones por la gubernatura en 2002, explicó Jones, pero el partido no desperdició la oportunidad de aprovechar eso cuatro años después.“Lo que Lupe Valdez va a intentar hacer es lograr la participación de la comunidad hispana para que 2018 sea un trampolín”, consideró Jones. “Para los demócratas la clave será que la candidatura de Valdez no sea la excepción, sino que abra el camino para otro candidato en 2022”, dijo.

