Acusa Trump a excolaboradora de Clinton de no seguir protocolo de seguridad

Este martes el presidente Trump hizo su primer comentario anti Hillary vía Twitter, acusando a una excolaboradora de Clinton de “ignorar protocolos básicos de seguridad”, refiriéndose a su propio Departamento de Justicia como “estado fantasma”, informó The New York Times.Atacar a su excontrincante demócrata de las elecciones presidenciales 2016 y poner en la mira a su propio Departamento de Justicia no es nada nuevo para Trump. El post subido a Twitter la mañana de hoy se dio tras un artículo de The Daily Center, publicación conservadora que Trump monitorea. En el artículo se sostiene que la colaboradora, Huma Abedin, reenvió varias contraseñas gubernamentales a su cuenta particular de e-mail en Yahoo en 2009, cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado. Yahoo fue hackeado en 2013, afectando a sus 3 mil millones de cuentas. Trump pidió asimismo que su administración investigue a Abedin.El término “estado fantasma” se refiere a funcionarios oficiales que conspiran en secreto a fin de influir en las políticas; por lo general están relacionados con países que poseen elementos autoritarios que socavan a los líderes democráticamente electos.El viernes, el Departamento de Estado dio a conocer cerca de tres mil e-mails de Abedin relativos al trabajo. Los mensajes se localizaron en la laptop del esposo de Abedin, Anthony D. Weiner, y se difundieron como parte de una solicitud sobre archivos públicos.Los e-mails constituyen un dolor de cabeza para Clinton. James B. Comey, el exdirector del FBI, había notificado poco antes de las elecciones de 2016 al Congreso la existencia de e-mails recién descubiertos que podrían resultar relevantes en la investigación cerrada sobre el hecho de que Clinton usara un servidor de datos privado cuando era secretaria de Estado.En su mensaje por Twitter, Trump se refirió también al caso de un soldado de la Marina preso por tomar fotografías en el interior de un submarino militar. De acuerdo con Fox News, el soldado tenía la esperanza de que Trump le otorgara el perdón, algo que no ha ocurrido.

