Contempla Trump plan para legalizar a dreamers

San Diego— La Casa Blanca podría considerar un proyecto de ley de inmigración que incluya una vía para que cientos de miles de jóvenes puedan naturalizarse, dijo ayer la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, pero enfatizó que no se trata de un espaldarazo.Nielsen dijo que el presidente Donald Trump consideraría cualquier proyecto de ley que el Congreso apruebe, y señaló que algunos legisladores quieren incluir un mecanismo para la naturalización de unos 800 mil jóvenes que están amparados temporalmente de la deportación.Al preguntarle si el presidente apoyaría la naturalización, respondió que cree que “está abierto a escuchar las diferentes posibilidades y lo que representan, pero, hasta donde sé, no se ha tomado una decisión en la Casa Blanca”.En septiembre, Trump dijo que no sopesaría la posibilidad de naturalizar a los inmigrantes protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).El año pasado, Trump anunció que cancelaría el programa y dio al Congreso hasta marzo para dar una solución legislativa al problema.La funcionaria dijo que esperaba que la Casa Blanca y el Congreso pudieran llegar a un acuerdo que incluyera medidas para la protección fronteriza y el control de la inmigración.Agregó que la construcción de un muro en la frontera con México era “lo primero y más importante”, y que el gobierno quería terminar con los “recovecos” en temas como las solicitudes de asilo y la colaboración de las policías locales con las autoridades migratorias.Nielsen dijo que ella y otros altos funcionarios del gobierno discutirán esta semana un posible acuerdo con los legisladores, y que el presidente abordaría el tema el miércoles en una reunión con líderes legislativos acerca de sus prioridades para 2018.Horas antes de las declaraciones de Nielsen, el presidente criticó a los demócratas por “no hacer nada” para proteger a los beneficiarios del DACA.Trump tuiteó que “los activistas del DACA y los hispanos se lanzarán duro contra los demócratas, comenzarán a ‘enamorarse’ de los republicanos y de su presidente”.Nielsen, que visitó los prototipos para el muro fronterizo construidos en San Diego, dijo que el presidente pedirá mil 600 millones de dólares el año entrante para erigir la división en la frontera, además de los mil 600 millones que pidió este año para construir o remplazar 118 kilómetros (74 millas) de muro en California y Texas.“No nos servirá para todo el muro que necesitamos, pero es un comienzo”, dijo.

