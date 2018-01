California da la bienvenida a la mariguana recreativa

Cargando

Los Ángeles– Un aroma a mariguana más intenso que de costumbre podría marcar el inicio del Año Nuevo en California, donde muchos encenderán sus porros para celebrar las ventas autorizadas de cannabis con fines lúdicos en el estado, el mayor consumidor en Estados Unidos.Este día histórico llegó más de dos décadas después de que California allanara el camino hacia la despenalización al convertirse en el primer estado del país en aprobar una ley que autorizaba el uso médico de la mariguana, aunque otras entidades le ganaron después en legalizar el consumo recreativo de la droga.Desde la pequeña localidad de Shasta Lake, apenas al sur de Oregon, hasta San Diego en la frontera con México, alrededor de 90 establecimientos serán los primeros con permiso estatal que a partir de este lunes venderán mariguana al menudeo a clientes que antes tenían que recurrir a justificantes médicos o a traficantes para conseguirla.En noviembre de 2016, los electores de California votaron a favor de despenalizar el consumo recreativo de la mariguana entre adultos de 21 años o más, y queda permitido que las personas cultiven seis plantas y posean 28 gramos de la planta.El estado tiene un año para establecer las normativas del mercado minorista del cannabis, que continúan en elaboración y serán concluidas en fases en un año.“Estamos emocionados”, dijo Jalil Moutawakkil, fundador de KindPeoples, que cultiva mariguana, fabrica productos cannábicos y los vende en Santa Cruz.“Podemos hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de las normas específicas, pero al final es un avance gigante, y tendremos que ir resolviendo los problemas sobre la marcha”, consideró.Este viaje largo y extraño en el que se ha llegado hasta este punto no estuvo exento de frustraciones para los defensores de la mariguana, a la que el gobierno federal continúa considerando una droga ilegal casi a la par que la heroína.California prohibió en 1913 la mariguana, a la que se refirió entonces como “loco-weed” (yerbaloca), según la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes sobre la Mariguana (NORML por sus siglas en inglés), que apoya la legalización.El primer intento para despenalizar la yerba en 1972 en las urnas fracasó, pero tres años después la posesión de menos de una onza (28 gramos) pasó de ser un delito grave a delito menor.28 estados de EU han aprobado leyes similares.En 1996, por encima de las objeciones de la policía, el zar antidrogas del presidente Bill Clinton y tres exmandatarios que habían advertido que la marihuana representaba una enorme amenaza para la salud pública de “todos los estadounidenses”, los electores de California aprobaron el consumo de la marihuana con fines terapéuticos.Aunque los colectivos de cultivadores y los dispensarios autorizados a vender marihuana llegaron a tener a veces momentos difíciles, la ley propició una mayor aceptación de la droga como medicina.“El cielo no se vino abajo”, dijo Dale Gieringer, director de NORML en California.“No vimos que aumentara el abuso de drogas entre jóvenes, tampoco el número accidentes ni que ocurrieran las locuras que habían pronosticado nuestros oponentes”, reclamó.En la actualidad, otros 28 estados han aprobado leyes similares.En 2012, Colorado y Washington se convirtieron en los primeros en legalizar la venta de mariguana para consumo lúdicos.California es uno de cinco estados, además de Washington, D.C., que hicieron lo mismo. Las ventas minoristas comenzarán en julio en Massachusetts.Con el aumento de la aceptación de la mariguana, el aroma clásico se volvió más común en diversas partes de California, donde su consumo se aceleró después de la votación para despenalizarla.La Asociación de Jefes de la Policía de California, que se opuso a la medida en las urnas, continúa preocupada de los conductores mariguanos, el atractivo de la yerba entre los jóvenes a medida que se vuelve algo más normal y el costo que acarreará la vigilancia de las nuevas normativas, así como del mercado negro ya existente.¿Dónde y cuándo se podrá comprar?Depende de la localidad. En algunos sitios estará disponible el 1 de enero, pero en otros, como en Los Ángeles, hasta el 3.El condado de Kern está entre los lugares que han prohibido toda actividad comercial de cannabis. Otras ciudades han pospuesto tomar medidas, esperando ver cómo se desarrolla el nuevo mercado.Santa Cruz, San Diego, Shasta Lake, San José y West Hollywood ya han autorizado negocios para venta de mariguana recreativa.¡Cuidado donde la fumes!La yerba legal viene con muchas restricciones. Primero, no se permite fumar en público y la ley estatal tiene reglas específicas que prohíben su consumo a menos de 300 metros de una escuela o una guardería cuando haya niños cerca, o mientras maneja.Otra regla general: no fume en ningún lugar donde el tabaco esté prohibido.Los gobiernos locales son libres de establecer normas para fumar en las tiendas de venta, lo que algunos llaman cafeterías o salones de cannabis, pero eso variará de una ciudad a otra.El estado impondrá un impuesto especial del 15 por ciento sobre las compras al menudeo de todos los productos de cannabis, incluido el medicinal. Los gobiernos locales pueden aplicar gravámenes adicionales.En Los Ángeles, por ejemplo, los nuevos impuestos y tarifas podrían elevar el costo minorista de una pequeña bolsa de mariguana hasta en un 70 por ciento. Los operadores temen que los altos impuestos lleven a los consumidores al mercado negro.El estado espera recaudar 684 millones de dólares en impuestos por mariguana el próximo año y ese número aumentará a mil millones en varios años.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.